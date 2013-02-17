حاکم شدن قانون اولین گام نقد پذيري را ميسر مي كند/ دید از بیرون بر یک مجموعه نعمت است

عليرضا رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: نقد رسانه ها تاثیر مثبتی بر روند رو به رشد دستگاه هاي اجرايي خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نقد نباید به قصد تخریب و ایجاد حس بدبینی صورت گیرد، گفت: نقد باید به قصد اصلاح یک رویه ناکارآمد آن هم با دلایل مستند و منطقی ابراز شود، که این امر چالش ها و نقاط ضعف یک مجموعه را به خوبی نشان می دهد.

دید از بیرون بر یک مجموعه نعمت است

وي با اشاره به اينكه دید از بیرون بر یک مجموعه یک نعمت است، اذعان كرد: رسانه ها باید فارغ از احساس تعلق و تعصب، نواقص و محدودیت ها را ببینند و در مورد آن و راهکار رفعشان نظر دهند.

وی گفت: نقد نيز بايد به صورت کارشناسانه و با بی طرفی اعلام باشد تا از سوی مدیر یک مجموعه پذیرفته شود.

وي در خصوص طرح خبرگزاري مهر براي معرفي مديران انتقاد پذير گفت: چنین ایده هایی که به قصد اعتلا فرهنگ و اخلاق حسنه در جامعه روي مي دهد قدري در كشور مهجور مانده است.

وي با تاكيد براينكه این طرح بايد به منظور بهبود حرکت های سازمانی و بلند مدت با هدف اصلاح ساختار ای کلی اجتماعی مدنظر قرار گیرد، عنوان كرد: بايد فرهنگ کلی جامعه از توجیه کردن اشتباهات به پذیرش آن سوق داده شود و نبايد ترس از اشتباه را به احساس امنیت در کسب تجربه تبدیل كرد.

رضايي ادامه داد: حاکم نشدن فرهنگ نقد و انتقاد پذیری به عناصر سازماني و دیدگاه های مدیران باز مي گردد كه هردوی این ها در کنار خلاء های قانونی باید اصلاح شود و مورد بحث ها و پیگیریهای کارشناسانه قرار گیرد.

نباید مدير خود را معصوم از اشتباهات معرفی کند

سرپرست دانشگاه آزاد همدان با اشاره به اينكه نباید مدير خود را معصوم از اشتباهات معرفی کند، گفت: مدیر باید با استفاده از خرد جمعی و در چارچوب اهداف و منافع سازمانی خود با تعهد و تخصص کافی قدم بردارد.

وی عنوان كرد: اشتباهات کاری باید در آینه نقد منصفانه قرار گيرد و به عنوان پله هایی برای پیشرفت و کسب تجربه های طلایی توسط نیروهای کارآمد در نظر گرفته شود.

وي عنوان كرد: رواج یک فرهنگ، یک شبه، یک ساله و یا با یک دوره زمانی کوتاه محقق نخواهد شد بلکه فرهنگ سازی باید در طول زندگی یک نسل از اجتماع پی ریزی و نهادینه شود.

اين استاد رشته روابط بين الملل با تاكيد براينكه اسلام به انجام امور اجتماعی و کاری به صورت مشورتی دستور می دهد، گفت: اسلام در دستورات فراوان دیگری نیز مدیران جامعه را به سرلوحه قراردادن تقوا، عدالت، قانون، صداقت و رأفت امر می فرماید.

عمل به نهج البلاغه به حاکم شدن نقد پذیری در بین مسئولان جامعه کمک می کند

وی گفت: مطالعه نهج البلاغه و عمل به آن به حاکم شدن نقد پذیری و سایر اخلاق حسنه مدیریتی در بین مسئولان جامعه کمک می کند.

وي اظهار داشت: برخی اوقات نقد ها و نظرات مطرح شده رسانه ها با بی عدالتی و بزرگ نمایی همراه بوده كه سعی در تخریب چهره مدیري را دارند که مطمئنا در چنین فضایی مدیر در مقابل این دیدگاه ها جبهه گیری مي كند و به جای بهبود روند دعوای رسانه ای شکل می گیرد و هر طرف در صدد مبری کردن خود هستند و در نهایت نیز هیچ نتیجه ای جز هدر رفتن وقت و توان جامعه در این کشمکش ها به دست نمی آید.

رضايي تاكيد كرد: بارها و بارها در استان همدان شاهد انتقاد هایي به ظاهر تعالی خواه ازسوی رسانه ها نسبت به یک مدیر هستیم که در نهایت با پیگیری های فراوان و جهت دار به تعویض مدیر منجر می شود و مدیر بعدی نيز با وجود اينكه در جهت رفع همان نقیصه های مطرح شده قدم بر نمی دارد ولی هرگز با آن انتقاد های قبلی روبرو نمی شود.

وی گفت: این خود نشان مي دهد در برخي مواقع دیدگاه ها و اغراض شخصی و گروهی نسبت به یک فرد خاص موجب ایجاد نقد می شود که کارکرد نقد در این مواقع به هیچ وجه مطلوب نيست.

برخي مدیران وظیفه رسانه ها كه بیان واقعیت ها و نقد کاستی هاست آشنا نیستند

وي عنوان كرد: برخي مدیران نيز با وظیفه اصلی و ذاتی رسانه ها كه بیان واقعیت ها و نقد کاستی هاست آشنا نیستند و هیچ نظر مخالفی را بر نمی تابند که دلايل آن را مي توان در ترس از به خطر افتادن جایگاه یا ترس از تخریب دستاورد ها و خدمات قبلی و یا ترس از پایین آمدن اقتدار مدیریتی یا وجه سیاسی برشمرد.

وي ادامه داد: بر اساس دستورات اسلام اگر خدا ترسی و تقوای الهی در دل و جان کسی وجود داشته باشد هیچگاه به ورطه تکبر و غرور مدیریتی نمی افتد و همواره در اموری که به مسلمین مربوط است اغراض و مناسبات شخصی خود را بر منافع عموم ترجیح نمی دهد و ایرادها را می پذیرد و با دلسوزان و نقد كنندگان با تعامل رفتار می کند.

سرپرست دانشگاه آزاد همدان در خصوص طرح خبرگزاري براي معرفي مديران انتقاد پذير گفت: این طرح خوب به اندازه خودش می تواند مفید و تاثیر گذار باشد اما براي رواج آن بايد پیگیری و مراقبت نيز وجود داشته باشد و نقد ها با ریزبینی و به دور از جهت گیری های شخصی یا گروهی و صرفا در مسیر اهداف و منافع هم میهنان و هم استانی ها بررسی و رتبه سنجی شود.

وي در پايان عنوان كرد: رسانه ها نيز باید عدالت، صداقت، قانون مداری و بی طرفی را هرچه بیشتر در فعالیت های خود سرلوحه قرار دهند تا به خواست خدا تعامل قوی و تاثیر گذار بین مسئولان و رسانه ها ایجاد شده و به پیشرفت جامعه و استان منتهي شود.