  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

عرضه دستاوردهای محققان در حوزه هوافضا در دانشگاه امیرکبیر

عرضه دستاوردهای محققان در حوزه هوافضا در دانشگاه امیرکبیر

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا ایران از اول تا سوم اسفند ماه با حضور صاحب نظران، اساتید و دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید مقصودی- مدیر اجرایی این کنفرانس با بیان اینکه در این دوره از برگزاری کنفرانس 340 مقاله ارسال شده است، گفت: در این کنفرانس در خصوص آیرودینامیک پرواز و کنترل، علوم و فناوری فضایی، سازه‌های هوافضا و مدیریت هوانوردی بحث و بررسی می‌شود.

مقصودی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای محققان در حوزه هوا فضا را از برنامه‌های جنبی این کنفرانس نام برد و خاطر نشان کرد: در حاشيه برگزاری دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا ایران نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت‌های فعال در این حوزه و صنایع و سازمان‌های دولتی برگزار خواهد شد. 

به گفته وی دوازدهمین کنفرانس هوافضا از اول تا سوم اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1817105

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