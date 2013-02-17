عرضه دستاوردهای محققان در حوزه هوافضا در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید مقصودی- مدیر اجرایی این کنفرانس با بیان اینکه در این دوره از برگزاری کنفرانس 340 مقاله ارسال شده است، گفت: در این کنفرانس در خصوص آیرودینامیک پرواز و کنترل، علوم و فناوری فضایی، سازههای هوافضا و مدیریت هوانوردی بحث و بررسی میشود.
مقصودی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای محققان در حوزه هوا فضا را از برنامههای جنبی این کنفرانس نام برد و خاطر نشان کرد: در حاشيه برگزاری دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا ایران نمایشگاهی از دستاوردهای شرکتهای فعال در این حوزه و صنایع و سازمانهای دولتی برگزار خواهد شد.
به گفته وی دوازدهمین کنفرانس هوافضا از اول تا سوم اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
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