ارائه تخفیف 25 درصدی کالا در نمایشگاه بهاره بخش گنبکی ریگان

پرویز جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در بخش گنبکی ریگان اظهار داشت: این نمایشگاه در 70غرفه و با حضور تولید کنندگانی از 10استان و تعدادی از بومی های شهرستان برگزار شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته پذیرای علاقمندان در حاشیه شرکت مالچ دایر است.

رئیس صنعت معدن و تجارت ریگان افزود: در این نمایشگاه اقلام اساسی از جمله میوه وتره بار، مواد غذایی، خشکبار، کیف و کفش، پوشاک وغیره عرضه می شود که قیمت کالاها بین 15تا 25درصد زیر قیمت بازار است.

وی گفت: برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به منظور کمک به اقشار کم درآمد جامعه بوده و یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار و کنترل شبکه های توزیع به منظور اهداف سیاستهای حمایتی است.

جلالی تصریح کرد: کار این نمایشگاه صبحها از ساعت هشت تا 12و عصرها از سه تا 9شب است و به زودی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهر ریگان برگزار خواهد شد.