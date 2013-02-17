جلسات مدیران در ساعت غیر اداری برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبد الرسول میری ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز با بیان اینکه جلسات مدیران، چالشی برای ارباب رجوع تبدیل شده افزود: یکی از نگرانیهای ارباب رجوع در هنگام مراجعه به ادارات دولتی حضور مدیران در جلسات است که باید به این وضعیت رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: در حالیکه باید درب اتاق مدیران به روی مراجعه کنندگان باز باشد، اکثر مدیران در ساعات اداری جلسات خود را برگزار می کنند و مراجعه کنندگان باید ساعت ها در انتظار اتمام جلسه مدیران باشند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان فارس باید برگزاری جلسات به ساعات غیر اداری را ابلاغ کند، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که جلسات علنی شورای شهر شیراز نیز به ساعت های بعد از ظهر منتقل شود تا شهردار و معاونین در ساعت کاری پاسخگویی مراجعه کنندگان باشند.

حجت الاسلام میری تاکید کرد: مصوبات شورای شهر باید به مراجع اعلام شود تا آنها وضعیت شرعی این مصوبات را بیان کنند.

نظارت بر اجاره بهای مسکن در شیراز

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولین صنعت، معدن و تجارت استان فارس باید نظارت بیشتری بر مراکز املاک داشته باشد، گفت: برخی از این مراکز املاکی در شیراز به یک بنگاه برای حضور دلالان تبدیل شده و باید هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شود.

وی افزود: اجاره بهای مسکن در شیراز به دلیل وجود دلالان افزایش چندین برابری داشته و این مهم وظیفه مسئولین است که در این بخش نظارت کامل داشته باشند.

حجت الاسلام میری تاکید کرد: نرخ و اجاره مسکن باید کنترل شود چرا که غیر از مباحث کشوری برخی از دلالان در این بازارسوء استفاده می کنند.