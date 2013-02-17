خط 6 اتوبوس های تندرو در طبقه همسطح بزرگراه صدر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی، در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، گفت: ما بر این نکته که موضوع حمل و نقل و تردد شهر برای خبرنگاران حائر اهمیت است واقف هستیم بنابراین تمام خبرنگارانی که خبرنگار بود نشان محرز شود آرم طرح ترافیک می کنند حتی اگر هنوز مدارک لازم را ارائه نکرده باشند.

رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک همچنین درباره انتقادهایی که پس از افتتاح تونل نیایش شده است، تصریح کرد: در زمان افتتاح تونل نیایش همزمان خط 6، 7 و 3 مترو را نیز در دست افتتاح داریم و توسعه بی آر تی نیز در دستور کار قرار دارد. نمی توان گفت تمام پرسنل شهرداری و کارگران فقط در یک پروژه فعالیت کنند و دست از پروژه های دیگر بکشند. کمی در حوزه انتقاد به پروژه های سنگین شهری انصاف داشته باشیم.

وی گفت: برای سال 92 از 12 هزار میلیارد تومانی که به شورای شهر پیشنهاد داده شده 5 هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل، ترافیک و زیر ساخت ها اختصاص داده شد این نشان می دهد بزرگترین سهم بودجه شهرداری به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد.

تشکری هاشمی بیان کرد: بخش عمده ای از فعالیت شهرداری تهران حل مشکلات زندگی شهری و ورود ماشین به زندگی مردم بوده اس.ت بدون حمل و نقل اثربخش قادر به توسعه پایدار و پیشرفت عدالت در جامعه نیستیم. همچنین توجه به این پدیده به عنوان نیاز اضطراری تهران محسوب می شود.

وی گفت: در سالهای اخیر توجه زیادی به این موضوع شده و دستگاههای مختلف برای حل این مشکلات ورود پیدا کرده اند. قوانینی نیز به تصویب رسید و نیازمندیم برای این پدیده مهم که تک تک آحاد جامعه را در بر می گیرد گام هایی را برداریم و کارمان را بر مبنایی صحیح پیش ببریم.

وی ادامه داد: هیچ وقت بدون استفاده از نظرات نخبگان جامعه و تحقیقات انجام شده قادر نیستیم به حمل و نقل پایدار و مبتنی بر انسان محوری برسیم. این کار نه به عنوان یک کار تشریفاتی بلکه به عنوان نیاز اضطراری در حوزه حمل و نقل محسوب می شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه مهندسی ترافیک ترکیبی از رشته هایی مانند عمران، ترافیک، مدیریت آی تی و ... است بیان کرد: متاسفانه رشته ترافیک در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه نمی شود و فقط آن را در مقطع کارشناسی ارشد تا دکترا داریم.

تشکری هاشمی افزود: بدون ابزار حاکمیتی می توان برخی از مواردی را که طی سالها در جامعه جای خود را باز کرده اند تنها با مشارکت مردم اجرا کرد. خودرو تا کمتر از 100 سال پیش موضوع سخت افزاری بود منتها آداب و فرهنگ استفاده از آن و بایدها و نبایدهای آن مورد غفلت قرار گرفته است.

وی گفت: ما در حوزه آموزش ها و فرهنگسازی ها خلاء داریم. باید در این زمینه تمام دستگاههایی که در فرهنگ عمومی تاثیرگذارند مشارکت کنند. این فقر فرهنگی مردم نیست بلکه مشکل از دستگاههاست.

