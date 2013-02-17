رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد غیر دولتی است که باید درآمدهای آن از سوی مردم تامین شود، افزود: با حمایت شورای شهر ملایر و همکاری شهرداری، عوارض شهرداری در ملایر در سال 92 تغییری نخواهد کرد و عوارض طبق سال 91 محاسبه خواهد شد.

وی عنوان داشت: با همکاری شورای اسلامی و نظارت بیشتر، این کار در راستای کم کردن سلیقه کاری و جلوگیری از فساد اداری در سالهای اخیر انجام شده و با فرمولی و مکانیزه شدن کار از مفاسد اداری جلوگیری شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ملایر رعایت عدالت اجتماعی را یکی از مهمترین اهداف شورای شهر و شهرداری برشمرد و گفت: هدف خدمت به مردم است و هرگونه مشکلی باید از طرف مردم مطرح شود و اطلاع رسانی آن نیز انجام گیرد تا مسئولان نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی در ادامه به درآمد پیش بینی شده شهرداری ملایر در سال جاری اشاره کرد و افزود: در آمد شهرداری برای سال جاری 70 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تاکنون 48 میلیارد تومان آن محقق شده است.

نوروزی اجرای پروژه های بزرگ مانند بام ملایر، جاده سلامت، انجام پروژه های تجاری، مسکونی و نصب چراغ راهنما در میادین شهر، برگزاری همایش و برنامه های مختلف فرهنگی در طول سال، تعریض خیابانهای اصلی شهر و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز را از مهمترین اقدامات و برنامه های انجام شده در سالهای اخیر برشمرد.