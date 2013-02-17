حمید حاذق نیکرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مطبوعات آینه تمام عیار جامعه هستند، افزود: ارتباط صادقانه و دو سویه بین مسئولان، رسانه ها و مردم امری اساسی، مهم و ضروری است.

وی اظهارداشت: استان گیلان سابقه طولانی در انتشار مطبوعات محلی در دوره های تاریخی گوناگون داشته و همواره در این راستا پیشگام بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به نقش و جایگاه رفیع و ارزنده مطبوعات محلی در افزایش آگاهی های جامعه گفت: اطلاع رسانی شفاف، واقع بینانه و به هنگام از وظایف نشریات و مطبوعات محلی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه از ظرفیت رسانه های ارتباط جمعی باید برای ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در جامعه بیشتر استفاده شود، افزود: جوانان و نوجوانان هدف اصلی دشمنان در تهاجم فرهنگی هستند.

حاذق نیکرو اظهارداشت: مدارس بهترین بستر برای نشر مفاهیم قرآنی و قوی ترین سنگر برای دفاع از آرمان های والای انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اعلام اینکه ترویج فرهنگ قرآنی باید با برنامه ریزی منسجم و سازمان یافته باشد، یادآورشد: قرآن گوهر گرانبهایی است که اگر در راستای تفهیم و ترویج این مهم تلاش های اصولی صورت گیرد بسیاری از مشکلات جوامع بشری رفع خواهد شد.