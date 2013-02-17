دو طرح نوروزی در حمل و نقل گلستان اجرا می شود

ابوالفضل صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش فروش حضوری بلیت اتوبوس برای مسافران نورزی از اول اسفندماه سالجاری آغاز می شود.

وی اظهار داشت: مسافران مي توانند از اول اسفندماه با مراجعه حضوري به محل پايانه هاي عمومي مسافر و همچنين دفاتر فروش بليت در سطح شهر نسبت به خريد حضوري بليت سفرهاي نوروزي اقدام کنند.

معاون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي گلستان اظهار داشت: طرح نظارت بر جابجايي مسافران نوروزي نیز از 24 اسفند سال جاري آغاز شده و تا 16 فروردين ماه 92 پايان مي يابد.

وی عنوان کرد: بر اين اساس اداره کل حمل و نقل و پايانه ها و پیرو آن صنوف حمل و نقل در تمام ايام طرح نوروزي کشيک بوده و سامانه پيام كوتاه 3000143 نيز براي دريافت نظرات و انتقادات مسافران فعال است.

وي افزود: پيش فروش اينترنتي بليت از 23 بهمن 91 شروع شده و در اين راستا مسافران مي توانند با مراجعه به سايت www.mosaferyar.ir اقدام به خريد اينترنتي بليت هاي نوروزي کنند.