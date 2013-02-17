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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

صفری عنوان کرد:

دو طرح نوروزی در حمل و نقل گلستان اجرا می شود

دو طرح نوروزی در حمل و نقل گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي گلستان گفت: دو طرح پیش فروش حضوری بلیت و نظارت بر جابجایی مسافران نوروزی در استان اجرا می شود.

ابوالفضل صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش فروش حضوری بلیت اتوبوس برای مسافران نورزی از اول اسفندماه سالجاری آغاز می شود.
 
 
وی اظهار داشت: مسافران مي توانند از اول اسفندماه با مراجعه حضوري به محل پايانه هاي عمومي مسافر و همچنين دفاتر فروش بليت در سطح شهر نسبت به خريد حضوري بليت سفرهاي نوروزي اقدام کنند.
 
 
معاون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي گلستان اظهار داشت: طرح نظارت بر جابجايي مسافران نوروزي نیز از 24  اسفند سال جاري آغاز شده و تا 16 فروردين ماه 92 پايان مي يابد.
 
 
وی عنوان کرد: بر اين اساس اداره کل حمل و نقل و پايانه ها و پیرو آن صنوف حمل و نقل در تمام ايام طرح نوروزي کشيک بوده و سامانه پيام كوتاه 3000143  نيز براي دريافت نظرات و انتقادات مسافران فعال است.
 
 
وي افزود: پيش فروش اينترنتي بليت از 23 بهمن 91  شروع شده و در اين راستا مسافران مي توانند با مراجعه به سايت www.mosaferyar.ir اقدام به خريد اينترنتي بليت هاي نوروزي کنند.
کد مطلب 1817117

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