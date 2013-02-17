اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان تیران وکرون

فضل الله صالحی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: 48 هزار و 600راس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی در شهرستان تیران و کرون واکسینه شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح دام سبک صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی شهرستان جمعیت هدف را شامل می شد که توسط بخش دولتی و در قالب خرید خدمات بخش خصوصی بیش از 10درصد پیش بینی مورد انتظار عملیات مایه کوبی تب برفکی انجام شده است.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه این طرح به مدت 31 روز کاری انجام گرفت است، گفت: این طرح همزمان با کل کشور در جمعیت هدف که دام های سبک بالای 2 و نیم ماه را است، انجام گرفت.

عدم گزارش کانون بیماری تب برفکی در شهرستان تیران و کرون

وی ادامه داد: با اجرای دقیق اصول واکسیناسیون، بهداشتی و قرنتینه ای و همچنین تحت پوشش قرار گرفتن حد مطلوب جمعیت هدف باعث شد که نسبت به زمان مشابه سال گذشته هیچ موردی از کانون بیماری تب برفکی در سامانه شهرستان تیران و کرون گزارش نشود.

اجرای فار سوم تب برفکی دامداری های صنعتی

صالحی از اجرای فار سوم تب برفکی دامداری های صنعتی از 10 بهمن ماه در شهرستان تیران و کرون خبرداد و گفت: در اجرای این طرح بیش از 5 هزار دام سنگین دامداری های صنعتی تیران و کرون بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه می شوند.

وی افزود: این طرح تا پایان روزکاری 10 اسفند ماه توسط بخش دولتی و به صورت رایگاه اجرا خواهد شد.

ابتلا دام به بیماری تب برفکی خسارات اقتصادی به دنبال دارد

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه بیماری تب برفکی یکی از مهمترین بیماری های نوش خوارکنندگان به خصوص در گاو، گوسفند و بز است، تصریح کرد: در صورت ابتلا دام به این بیماری خسارات سنگین و جبران ناپذیری بر دامدار تحمیل می شود.

وی تلفات بالای دام، کاهش میزان شیردهی و تولید گوشت، هزینه های درمانی و مواردی از این قبیل از جمله خسارات بیماری تب برفکی به دامداران اعلام کرد.