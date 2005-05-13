برگزاري محافل انس با قرآن كريم در دانشگاه آزاد كرج

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" از كرج، در محافل انس با قرآن كريم دانشگاه آزاد اسلامي واحر كرج، قاريان بين المللي و حافظان خردسال كشور حضور خواهند داشت.

همچنين ثبت نام دوازدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت در اين واحد دانشگاهي توسط كانون قرآن عترت حوزه معاونت فرهنگي آغاز شده است و آزمون اين مسابقات در دوم خرداد ماه به طور همزمان با حضور دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجويان مراكز آموزش عالي و طلاب حوزه هاي علميه در بيش از 50 رشته در دانشگاه هاي سراسر كشور برگزار مي شود.





گفتني است، در سال گذشته در يازدهمين دوره اين مسابقات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، سه هزار و 500 نفر ثبت نام كرده بودند كه از اين تعداد 1200 نفر در مرحله مقدماتي حائز رتبه هاي اول تا پنجم شدند.