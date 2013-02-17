صبای قم برابر نفت اهواز به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های مدعی در حالی پایان یافت که صبای قم در دیداری داخل خانه از هفته پایانی دور رفت موفق به متوقف کردن تیم فوتبال امید نفت اهواز شد.

دیدار حساس تیم های فوتبال رده سنی امید صبای قم و نفت اهواز در قم برگزار شد و در پایان این شاگردان سیدمحسن بابامیری در صبای قم بودند که توانستند در پایان 90 دقیقه رقابت با حریف سرسخت خود، به یک امتیاز ارزشمند این دیدار دست پیدا کنند.

در راه کسب تساوی ارزشمند در این دیدار حساس خانگی با نفت اهواز، بازیکنان صبای قم با انگیزه زیاد، اشتیاق و علاقه‌مندی فراوان به موفقیت تیم خود مقابل حریف صف‌آرایی کرده و در این دیدار بازی بسیار روان و خوبی را به نمایش گذاشتند تا برابر حریف به یک امتیاز برسند.

صبایی‌ها که امسال تلاش می‌کنند فصل موفقی در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور داشته باشند، در این دیدار بازی خوبی به نمایش گذاشتند و در نهایت موفق شدند نفت اهواز را با تساوی متوقف کرده و گام آخر از دور رفت را در لیگ برتر این فصل محکم بردارند.

در این دیدار که دو بار توپ از خط دروازه‌های دو تیم عبور کرد، سهم صبای قم و تیم امید نفت اهواز یک گل بود و در نهایت تساوی یک بر یک در بازی دو تیم به ثبت رسید تا دو تیم مدعی این فصل لیگ برتر امید باشگاه‌های کشور به یک امتیاز این دیدار قانع شوند.

این تساوی در دیدار رفت دو تیم در نیم فصل نخست مسابقات این فصل لیگ دسته برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی در کارنامه صبای قم و امید نفت اهواز به ثبت رسید که نفتی ها در مکان دوم جدول قرار گرفتند و صبا در رده نهم باقی ماند.

این دومین سال حضور تیم فوتبال امید صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور است و این حضور در حالی صورت می‌گیرد که صبای قم در دوره گذشته این رقابت‌ها در مکان هشتم ایستاد و موفق به حفظ سهمیه قم در لیگ برتر امید شد.

از همین تیم فوتبال امید صبای قم در این سال‌ها بازیکنان بسیار خوبی به تیم‌ بزرگسالان صبای قم نماینده فوتبال قم در مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور معرفی شده‌اند که از جمله می توان به محمد عرب خراسانی، محمدرضا وفایی و سیدمجتبی مبینی پور را نام برد.

