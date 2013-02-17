توسعه جامعه اسلامی مهمترین هدف دولت/ رشد بی نظیر آموزش عالی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح یکشنبه در گفتگو با خبر نگاران در محل استانداری سمنان ضمن اینکه خدمات و عملکرد دولت نهم و دهم را چند برابر دوره های گذشته عنوان کرد اظهار داشت: این خدمات در راستای خدمتگزاری به مردم و صادقانه ارائه شده است.



وی همچنین اضافه کرد: این خدمات در بخش های مختلف عمرانی، اقتصادی، صنعتی، آموزشی ، بهداشتی و ... قابل مشاهده است.

استاندار سمنان با اشاره به بحث آموزش عالی در دو دانشگاه سمنان و شاهرود گفت: بیش از 24 هزار متر مربع فضای آموزشی ایجاد شده و تعداد دانشجویان از 24 هزار نفر هم اکنون به بیش از 110 هزار نفر رسیده است در حالیکه در ابتدای انقلاب تعداد دانشجویان در این استان حدود یک هزار نفر بوده است.

رهی با بیان اینکه تعداد رشته های تحصیلی تا سال 84 یعنی ابتدای دولت نهم 160 رشته بود، گفت: هم اکنون تعداد رشته های تحصیلی به 415 رشته رسیده است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه تعداد دانشجویان دکتری در این استان تا سال 84 - بیست و پنج نفر بود و در دولت نهم و دهم با رشد بسیار بالا به 500 دانشجوی دکتری رسیده است افزود: شمار اعضای هیئت علمی نیز از 450 نفر در سال 84 به یک هزار و 550 نفر رسیده که نشان از رشد بی نظیر آموزش عالی و دانشگاه های استان سمنان دارد.