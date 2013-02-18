  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۸

مسلمی به مهر خبر داد؛

کشورهای پذیرنده دانشجویان ایرانی/ 46درصد دانشجويان ايراني خارج در رشته‌هاي فني

کشورهای پذیرنده دانشجویان ایرانی/ 46درصد دانشجويان ايراني خارج در رشته‌هاي فني

معاون بورس وزارت علوم با اشاره به کشورهایی که دانشجویان ایرانی غیربورسیه را می پذیرند، اسامی رشته های تحصیلی این دانشجویان را اعلام کرد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه آماری از میزان درخواستهای ثبت شده غیربورسیه برای دریافت ارز تحصیلی، اظهار داشت: از آبان سال 1390 تا 14 بهمن ماه 1391، تعداد 52 هزار و 930 متقاضی در سامانه نشاء (اعزام با هزینه شخصی) برای دریافت ارز تحصیلی ثبت نام کرده اند که 64 درصد مرد و 36 درصد زن هستند.

وی گفت: از میان متقاضیان، 40 درصد دانشجویان دکتری، 43 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و 17 درصد دانشجویان کارشناسی هستند.

به گفته معاون بورس خارج، بیشترین تعداد دانشجویان به ترتیب از کشورهای مالزی، آمریکا، کانادا، آلمان و انگلیس در سامانه ثبت نام کرده و در کشورهای مانند تاجیکستان، آذربایجان و ارمنستان نیز به طور جداگانه بیش از 800 نفر مشغول به تحصیل هستند.

وي همچنين اضافه كرد: كشورهاي چين،‌ ژاپن،‌ روسيه و تركيه نيز دانشجويان ايراني را بورسيه مي كنند.

این مقام مسئول وزارت علوم، در خصوص گروههای تحصیلی این دانشجویان با ارائه آماری، ادامه داد: در رشته های فنی و مهندسی 46 درصد دانشجو، در رشته های علوم انسانی 26 درصد دانشجو، در رشته های علوم پایه 11 درصد دانشجو، در رشته هنر 10 درصد دانشجو و 1.6 درصد دانشجویان در رشته های مهندسی کشاورزی تحصیل می کنند.

 

کد مطلب 1817135

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