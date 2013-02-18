حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه آماری از میزان درخواستهای ثبت شده غیربورسیه برای دریافت ارز تحصیلی، اظهار داشت: از آبان سال 1390 تا 14 بهمن ماه 1391، تعداد 52 هزار و 930 متقاضی در سامانه نشاء (اعزام با هزینه شخصی) برای دریافت ارز تحصیلی ثبت نام کرده اند که 64 درصد مرد و 36 درصد زن هستند.

وی گفت: از میان متقاضیان، 40 درصد دانشجویان دکتری، 43 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و 17 درصد دانشجویان کارشناسی هستند.

به گفته معاون بورس خارج، بیشترین تعداد دانشجویان به ترتیب از کشورهای مالزی، آمریکا، کانادا، آلمان و انگلیس در سامانه ثبت نام کرده و در کشورهای مانند تاجیکستان، آذربایجان و ارمنستان نیز به طور جداگانه بیش از 800 نفر مشغول به تحصیل هستند.

وي همچنين اضافه كرد: كشورهاي چين،‌ ژاپن،‌ روسيه و تركيه نيز دانشجويان ايراني را بورسيه مي كنند.

این مقام مسئول وزارت علوم، در خصوص گروههای تحصیلی این دانشجویان با ارائه آماری، ادامه داد: در رشته های فنی و مهندسی 46 درصد دانشجو، در رشته های علوم انسانی 26 درصد دانشجو، در رشته های علوم پایه 11 درصد دانشجو، در رشته هنر 10 درصد دانشجو و 1.6 درصد دانشجویان در رشته های مهندسی کشاورزی تحصیل می کنند.