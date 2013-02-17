سیاوش رضوانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بندر چابهار تا پیش از پیروزی انقلاب دارای هیچ گونه اسکله فعال و یا زیر ساخت مناسبی برای استفاده از ظرفیت های بازرگانی و ترانزیت نبود گفت: بروز جنگ تحمیلی مسئولان کشور را بر آن داشت تا در صورت بسته شدن تنگه هرمز مکانی امن برای مبادلات بازرگانی دریایی ایران با جهان باز کنند.

وی گفت: به همین منظور در سال 1362 در این بندر نسبت به احداث چهار پست اسکله نصب سریع به طول 600 متر اقدام شد.

وی در این رابطه گفت: این بندر در ابتدا متشکل از چهار پست اسکله در بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری با ظرفیت 800 تن بود که با نیاز روز افزون کشور در این راستا با احداث دو پست اسکله دیگر ظرفیت این بندر به ظرفیت 2.5 میلیون تن رسیده است.

وی افزود: به دلیل نقش استراتژیک بندر چابهار در توسعه محور شرق طرح مطالعات توسعه محور شرق تا سال 84 به پایان رسید و در سال 86 نیز با به اجرا گذاشتن مناقصه بین المللی کلنگ اجرایی شدن این طرح عظیم شروع شد.

زیرساخت های تحول در محور شرق فراهم شده است

مدیر كل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با اعتبار هزینه شده 140 میلیارد ریال تاكنون بیش از 35 درصد پیشرفت اجرایی داشته است گفت: تا پایان سالجاری به منظور شتاب بخشیدن به طرح توسعه بندر شهید رجایی و شهید بهشتی 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه خواهدشد.

وی اظهار داشت: دولت با تصویب و اجرای طرح های مختلف از جمله توسعه محور ترانزیتی و اسكله های تجاری، آغاز عملیات ساخت راه آهن چابهار – زاهدان – مشهد و راه اندازی خط هوایی بین این بندر و سایر نقاط كشور و برخی كشورهای منطقه و سایر زیرساخت های توسعه زمینه ایجاد تحول جنوب شرق كشور را فراهم كرد.

تحول در اقتصاد سیستان و بلوچستان

رضوانی گفت: در واقع می توان گفت طی سه دهه اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گامهای ارزنده ای برای توسعه بندر استرات‍ژیكی و مهم چابهار برداشته شده است.

مدیر كل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: این سازمان به منظور توسعه محور شرق مطالعاتی را برای افزایش ظرفیت بندر چابهار از 5/2 میلیون به مرز 20 میلیون تن تا سال 2020 میلادی انجام داده است و در این راستا طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در پنج فاز با اعتبار 341 میلیون دلار از سال 87 آغاز شده است.

رضوانی افزود: بندر چابهار دارای دو بندر بزرگ و مهم شهید بهشتی و شهید كلانتری است كه این دو اسكله تاكنون چه در زمان جنگ و چه پس از آن نقش بسیار مهمی در صادرات و واردات كالا داشته اند.

وی افزود: اسكله شهید بهشتی با مساحت 240 هكتار و محوطه های بارانداز 16 هكتار، انبارهای مسقف 30 هزار متر مربع و اسكله شهید كلانتری دارای 30 هزار متر مربع مساحت، 35 هزار متر مربع بارانداز، 30 هزار مترمربع انبار مسقف و 14 هزار و 500 مترمربع محوطه كانتینری هستند.

رضوانی بیان كرد: اسكله شهید بهشتی پنج پست و اسكله شهید كلانتری هم پنج پست برای پهلوگیری شناورهای تجاری دارند كه سه پست از اسكله شهید بهشتی چند منظوره و یك پست اسكله نفتی و اسكله شهید كلانتری نیز دارای یك پست چند منظوره و سه پست كالاهای عمومی است.

او افزود: بندر شهید بهشتی از سال 62 همزمان با سفر مقام معظم رهبری و بندر شهید كلانتری نیز در همان سال افتتاح شد.

رضوانی گفت: بندر شهید كلانتری برای بخش اسكله های اضطراری و ارایه خدمات حمل و نقل دریایی زیر هزار تن طراحی شده بود.

او افزود: در سالهای 61 و 62 سازمان بنادر و دریانوردی به سبب اهمیت بندر چابهار در مواقع بحرانی ظرفیت حمل و نقل دریایی آن را 800 هزار تن در نظر گرفت و پس از گذشت چند سال با ایجاد لایروبی، پست اسكله و نصب موج شكن، ظرفیت بندر را به 5.2 میلیون تن افزایش داد.

وی افزود: درمرحله نخست عملیات اجرایی ساخت موج شكن به طول هزار و 650 متر، احداث ترمینال كانتینری شامل دو پست اسكله به طول 640 متر، احداث سه پست اسكله چند منظوره به طول 580 متر، لایروبی به میزان 17 میلیون مترمكعب تا عمق منفی 16 متر و احیای اراضی به میزان 195 هكتار در حال انجام است.