شهرداری ساری نسبت به احداث سالن تیراندازی مرکز مازندران اقدام کند

شعبان وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید مهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور و رئیس فدراسیون تیراندازی کشور، چهار سال پیش در ابلاغیه ای از شهرداری های مراکز استان خواست تا نسبت به احداث سالن های تیراندازی در این مراکز اقدام کنند.

وی افزود: با گذشت چهار سال از مصوبه وزارت کشور، شهرداری ساری هنوز نتوانسته نسبت به تحقق این مهم که نیاز رفاهی ورزشی شهروندان بوده، جامه عمل بپوشاند.

وفایی نژاد با اشاره به اینکه شهردار فعلی ساری از نیروهای جوان و فعال در شهرداری است، تصریج کرد: از مهندس عبوری می خواهیم تا نسبت به تحقق این مصوبه وزارت کشور، اقدام جدی صورت دهد.

نایب رئیس هیئت تیراندازی مازندران با اشاره به اینکه مازندران دارای پنج هزار تیرانداز فعال در رشته اهداف پروازی و دو هزار تیرانداز ثابت است، تصریح کرد: همه این ورزشکاران دارای مجوز اسلحه بادی و شکاری هستند.

وفایی نژاد در ادامه از برگزاری مجمع عمومی هیئت تیراندازی مازندران در 19 اسفندماه سالجاری با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی و مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در ساری خبر داد.

وی با بیان اینکه هفته آینده مسابقات قهرمانی تیراندازی بانوان مازندران در سالن ورزشی شهدای بهشهر برگزار می شود، اظهار داشت: مسابقات انفرادی تیراندازی اهداف پروازی مازندران نیز روز گذشته با حضور 150 شرکت کننده مرد در قائم شهر برگزار شد.

وفایی نژاد گفت: در پایان این مسابقات هوشمند رحمانی از قائم شهر، محمد رضا تبار از بابلسر، الیاس قاسمی از ساری، محمد باقر نیا از بابل و علیرضا رودباری از قائم شهر به ترتیب در مقام های اول تا پنجم این مسابقات قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: این افراد به عنوان اعضای منتخب مازندران به مسابقات قهرمانی تیراندازی اهداف پروازی کشور که 27 اسفندماه در تهران برگزار می شود، اعزام خواهند شد.