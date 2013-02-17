پنج کانون تخصصی فرهنگی وهنری در مساجد لنده، چرام وکهگیلویه فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند صبح يکشنبه در نشست با اعضاي کانونهاي فرهنگي مساجد این شهرستان افزود: تاکنون سه هزار و 500 جلد کتاب بین اين کانونهای فرهنگی وهنری تخصصی در شهرستانهای لنده، چرام وکهگیلویه توزیع شده است.

وي بيان داشت: این تعداد کتاب در زمینه دین ومذهب، تاریخی، فرهنگی، هنری، فلسفه، ادبیات، رمان و کودک ونوجوان تهیه شده که در اختیار کانونهای فرهنگی وهنری تخصصی مساجد سه شهرستان قرار داده شد.

خردمند تجهیز کانونهای تخصصی را در اولویت برنامه ها عنوان کرد و بيان داشت:علاوه بر کتب توزیع شده، اقلامی از قبیل ویدئو پرژکتور، سه پایه نمایش فیلم، اسکنر فایل و قفسه کتاب در هفته گذشته باحضور فرماندار بین این کانونها توزیع شده است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: این کانونها دارای کتابخانه مجهز به کتاب و میز مطالعه ویژه اعضا هستند که اعضا و نمازگزاران مساجد می توانند از این امکانات به صورت رایگان استفاده کنند.