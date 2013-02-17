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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

خردمند عنوان کرد:

پنج کانون تخصصی فرهنگی وهنری در مساجد لنده، چرام وکهگیلویه فعالیت می کنند

پنج کانون تخصصی فرهنگی وهنری در مساجد لنده، چرام وکهگیلویه فعالیت می کنند

دهدشت - خبرگزاري مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه گفت: پنج کانون تخصصی فرهنگی وهنری در مساجد در رشته های نمایش،عقاید اسلامی، کتابخانه، ورزش و پژوهش در سه شهرستان لنده، چرام وکهگیلویه فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند صبح يکشنبه در نشست با اعضاي کانونهاي فرهنگي مساجد این شهرستان افزود: تاکنون سه هزار و 500 جلد کتاب بین اين کانونهای فرهنگی وهنری تخصصی در شهرستانهای لنده، چرام وکهگیلویه توزیع شده است.

وي بيان داشت: این تعداد کتاب در زمینه دین ومذهب، تاریخی، فرهنگی، هنری، فلسفه، ادبیات، رمان و کودک ونوجوان تهیه شده که در اختیار کانونهای فرهنگی وهنری تخصصی مساجد سه شهرستان قرار داده شد.

خردمند تجهیز کانونهای تخصصی را در اولویت برنامه ها عنوان کرد و بيان داشت:علاوه بر کتب توزیع شده، اقلامی از قبیل ویدئو پرژکتور، سه پایه نمایش فیلم، اسکنر فایل و قفسه کتاب در هفته گذشته باحضور فرماندار بین این کانونها توزیع شده است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: این کانونها دارای کتابخانه مجهز به کتاب و میز مطالعه ویژه اعضا هستند که اعضا و نمازگزاران مساجد می توانند از این امکانات به صورت رایگان استفاده کنند.

کد مطلب 1817149

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