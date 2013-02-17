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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

حجت الاسلام قرائتی:

جامعه دچار مشکل اخلاقی است/ ضرورت جدایی دختر و پسر در دانشگاهها

جامعه دچار مشکل اخلاقی است/ ضرورت جدایی دختر و پسر در دانشگاهها

حجت الاسلام قرائتی، مشکل جامعه را مشکل اخلاقی دانست و گفت: دختر و پسر در دانشگاه باید از هم جدا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز روز یکشنبه در اولین یادواره شهدای زن جامعه پزشکی کشور در برج میلاد تهران، به موضوع حجاب و مشکلات اخلاقی در جامعه اشاره کرد و افزود: بی حجابی در محیط دانشگاه، مشکلات زیادی به دنبال دارد و از همین رو دختر و پسر در دانشگاه باید از هم جدا شوند

وی همچنین به مسئله افزایش سن ازدواج در کشور اشاره کرد و گفت: بررسی مسائل روان شناسی و جامعه شناسی ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است.

این استاد اخلاق بر ازدواج زودهنگام جوانان تاکید کرد و افزود: یکی از دلایل افزایش طلاق، دیر ازدواج کردن جوانان است.

قرائتی از وجود فرزند به عنوان عامل تحکیم خانواده نام برد و گفت: عده می گویند بچه دار نمی شویم تا راحت زندگی کنیم در صورتی که فرزند عامل تحکیم خانواده است و اگر نباشد، طلاق آسانتر اتفاق می افتد.

وی، وجود همسر را سومین نیاز انسان دانست و افزود: سلامت جوانان در گرو خواندن نماز است.

این استاد اخلاق با عنوان این مطلب که چشم چرانی امنیت اجتماعی جامعه را بر هم می زند، گفت: این قبیل رفتارهای غیراخلاقی، استرس به جامعه وارد می کند.

کد مطلب 1817152

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