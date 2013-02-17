اصلاح 49 كيلومتر از شبكه توزيع آب/ راه اندازی 22 پایگاه امداد و نجات در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاري مهر، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی از اجرای عملیات اصلاح و توسعه بر روی 49 كیلومتر و 714 متر از شبكه توزیع آب این استان در 10 ماه امسال خبر داد.

سیدابراهیم علوی اظهار كرد:‌از این رقم 11 كیلومتر و 30 متر عملیات اصلاح و 38 كیلومتر و 683 متر توسعه شبكه توزیع آب آشامیدنی بوده است.

وی افزود: اصلاح و توسعه شبكه توزیع آب در استان از محل اعتبارات داخلی، عمرانی و مشاركت های مردمی با هدف ارائه خدمات مطلوب تر به مشتركان عملیاتی شده است.

مدیرعامل آبفای شهری خراسان شمالی گفت: در مدت مزبور سه میلیون و 51 هزار متر مكعب آب از 89 منبع در استان تولید و پس از گندزدایی و كلرزنی برای مصرف مشتركان شهری استان در مدار قرار گرفته است.

علوی با اشاره به تلاش بی وقفه این شركت برای ارتقای كیفی، كمی و بهداشت آب مصرفی شهروندان گفت:‌از ابتدای امسال 31 هزار مورد كلرسنجی بر روی آب آشامیدنی مصرفی انجام و بیش از 85 تن پودر پركلرین برای گندزدایی استفاده شده است.



كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خراسان شمالی در كشور برتر شد

دبیر كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان اعلام كرد: این كمیسیون در حوزه انجام وظایف خود موفق به كسب عنوان برتر در میان استان های كشور شد.

محمد امیری عنوان كرد: در ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت كشور، كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز این استان توانست رتبه خیلی خوب را از آن خود كند.

كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خراسان شمالی دارای سه كمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی،‌ فرهنگی و اطلاعات و عملیات‌بوده و كارگروه های متعددی شامل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و توزیع خارج از شبكه فرآورده های نفتی، دامی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مشروبات الكلی در آن فعال هستند.



راه اندازی 22 پایگاه امداد و نجات در خراسان شمالی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از راه‌اندازی 22 پایگاه امداد و نجات بین شهری و پست‌های ثابت و مراکز کشیک جمعیت هلال احمر در طرح امداد و نجات نوروزی سال 1392 خبر داد.

حامد سجادی عنوان كرد: پایگاه‌های ثابت بین شهری بدرانلو، سیساب، اسدلی، ایرج، چمن بید و دوراهی دشت با آمادگی بیشتر نسبت به قبل در طرح نوروزی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

وی افزود: پست‌های ثابت کشیک تیم‌های امدادی مرکز استان خراسان شمالی، بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، فاروج، جاجرم و گرمه نیز در این طرح کماکان فعال خواهند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تأکید کرد: در طرح نوروزی سال 92 همچنین پایگاهی کشانک، رباط قره بیل، امام سجاد(ع)، امام رضا(ع)، تنگه راز، سنخواست، دوراهی پیش قلعه و باباامان نیز فعال بوده و به ارائه خدمات امدادی و درمانی اقدام خواهند کرد.