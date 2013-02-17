علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بهبود شاخص های زندگی و تامین حداقل نیازهای اساسی خانواده های کم درآمد و فقد درآمد را هدف عمده کمیته امداد عنوان کرد و گفت: این نهاد از آغاز تأسیس با همت امدادگران به منظور یاری رساندن به اقشار محروم جامعه، ترویج فرهنگ انفاق و هدایت كمك های مردمی، در جهت بهبود وضعیت معیشتی محرومان، مستمندان و درماندگان تلاش می كند.

وی افزود: فعالیت‌های این نهاد در ابعاد مختلف است که حمایت از محرومان یکی از این بخش‌هاست و برخی از مهم‌ترین اهداف آن تلاش در تامین حداقل نیازهای اساسی و بهبود شاخص‌های زندگی خانواده‌های فاقد درآمد یا درآمد ناکافی، حمایت از نیازمندان زیر پوشش در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، بسیج امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل در راستای تحقق عدالت اجتماعی، رسیدگی به نیازهای فوری و ضروری نیازمندان زیر پوشش در راستای کاهش شکاف طبقاتی و تامین رفاه عمومی در حد امکانات است.

وی تصریح کرد: امور توانمندسازی محرومان که با هدف سالم‌سازی فضای فرهنگی و اعتقادی خانواده‌های زیر پوشش و رفع آسیب‌ها، تقویت و هدایت استعدادهای برجسته و بالقوه دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت، ترویج روحیه و فرهنگ کار و وجدان کاری بین خانواده‌های محرومان، فراهم آوردن امکانات لازم برای خود اتکا کردن افراد زیر پوشش و نیازمندان موردی و ایجاد فرصت‌های اشتغال انجام می‌شود نیز از دیگر اقدامات این نهاد است.

سالارکیا اظهار داشت: در خصوص کمک های موزدی، در استان البرز تاکنون موفق شدیم به 50 هزار خانواده نیازمند کمک های موردی داشته باشیم که غالبا در زمینه های معیشت، درمان، تحصیل، مسکن و جهیزیه بوده است.

ترویج فرهنگ انفاق و نشر سنت های حسنه در دستور کار کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: اعتمادسازی و جلب مشارکت‌های مردمی نیز یکی دیگر از برنامه‌های واحد مشارکت‌های مردمی کمیته امداد است که با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نشر سنت‌های حسنه اسلامی و با بسیج مردمی و بهره‌مندی از همدلی‌ها، توانایی‌ها و منابع عظیم مردمی در راستای مبارزه با فقر و محرومیت به اجرا در می‌آید که گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت‌های عمومی را به دنبال دارد.

سالارکیا اظهار داشت: از جمله اموری كه با كمك مردم نیكوكار استان نسبت به آن همت گمارده شده، اجرای طرح جمع آوری صدقات، طرح اكرام ایتام، جمع آوری و توزیع نذورات عید سعید قربان، فطریه و كفارات، زكات، برگزاری جشن های نیكوكاری، عاطفه ها و رمضان بوده است.