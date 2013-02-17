آمریکایی ها به قصد دخالت در انتخابات پیشنهاد مذاکره داده اند

الهوردی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این پیشنهادات مانور سیاسی و رسانه ای است که مسئولان ما نباید گول این حرف ها را بخورند و با اتحاد خود، سعی در رفع مشکلات تحریم داشته باشند

وی با اشاره به بیانات رهبری در دیدار با مردم تبریز، افزود: تاکید ولی فقیه بر ضرورت حفظ وحدت و آرامش بین مسئولان کشور نشان می دهد که همه قوا و مخصوصا روسای آنها نباید با بد اخلاقی های خود ، موجبات ناراحتی و اذیت مردم را فراهم کنند چرا که تحمل فشار اقتصادی برای مردم کافی است.

دهقان ادامه داد: رهنمودها و توصیه های معظم له باید همواره در برنامه ها و طرح های مختلف دولت و مجلس مورد توجه مسئولان قرار گیرد چون دشمن منتظر کوچک ترین اختلاف بین مسئولان کشور است تا با بزرگ ‌نمایی و مانور رسانه‌ای روی آن، فشار تحریم ها را علیه مردم افزایش دهد.

وی در خصوص موضوع هسته ای ایران افزود: در موضوع هسته اي ايران، ‌بحث بر سر بمب هسته اي نيست،‌ بلكه دشمنان نظام مي خواهند مانع حق مسلم ملت ايران در غني سازي هسته اي و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي شوند.