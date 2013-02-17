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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

کمالوندی عنوان کرد:

موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد معرف خوبی برای فرهنگ قوم بزرگ لر است

موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد معرف خوبی برای فرهنگ قوم بزرگ لر است

ياسوج – خبرگزاري مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: موسیقی محلی این استان با قابلیتها و ویژگی های خاص خود معرف خوبی برای سنت های قوم بزرگ لر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر يکشنبه در جمع هنرمندان موسیقی استان افزود: يکي از نمادها و نشانه هاي هويتي هر قومي موسيقي آن قوم است.

وي با بيان اينکه جشنواره هاي موسيقي فضايي مناسب و ويژه براي آشنايي با فرهنگهاي مختلف در کشور ماست، اظهار داشت: برگزاري جشنواره بين المللي موسيقي فجر در اين استان، روحي تازه در کالبد موسيقي استان دميده است.

کمالوندی عنوان کرد: هنر موسيقي با بهره گيري از سازهاي سنتي در اين استان، علاقه مندان فراواني دارد و مردم همواره از اين موسيقي استقبال مي کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر همزمان با تهران در یاسوج نیز در حال برگزاری است.

در دومین شب از این جشنواره گروه موسیقی "ایلبانگ" از کهگیلویه و وبویراحمد به اجرای برنامه پرداخت.

گروه موسیقی ایلبانگ به سرپرستی "سجاد کرمی"  و اجرای موسیقی محلی توجه مخاطبان را به خود جلب کرد.

این گروه با استفاده از سازهای تنبک، کمانچه، سه تار، نی، سنتور، نقاره و به خوانندگی "اسفندیار احمدی" به اجرای موسیقی محلی پرداخت.

کد مطلب 1817167

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