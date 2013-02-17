به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در دیدار با امام جمعه و طلاب سقز در تشریح اقدامات صورت گرقته توسط مركز بزرگ اسلامی غرب كشور، اظهار داشت: سال گذشته 37 میلیارد تومان برای رفع مشكلات روحانیان اهل سنت در سطح كشور اختصاص یافت.

وی افزود: در راستای ساماندهی مسكن روحانیان كارهای بسیار خوبی در استان کردستان با همکاری مسئولان صورت گرفته است كه به زودی اعلام می شود

نماینده ولی فقیه در كردستان با بیان اینكه هر كجا دین ورود كرده است شاهد پیشرفت بوده ایم، بیان کرد: سال گذشته استان كردستان در زمینه جمع ‌آوری زكات رتبه اول و امسال نیز تاكنون بالغ بر هشت میلیارد تومان زكات جمع ‌آوری شده است كه نشان از توجه مردم كردستان به ادای فرایض دینی است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه از راه اندازی كتابخانه الكترونیكی در مركز بزرگ اسلامی شهرستان سقز در آینده ‌ای نزدیك خبرداد و یادآور شد: به بركت وجود مقام معظم رهبری كه بر گسترش مراكز دینی تاكید دارند، مركز بزرگ اسلامی شهرستان سقز به زودی توسعه و ارتقا پیدا می کند.

امام جمعه شهر سقز نیز در این دیدار خواستار رفع مشكلات روحانیان از جمله ارتقای سطح علمی طلبه های اهل سنت شهر سقز، مناطق كردنشین وغرب كشور شد.

رئیس مركز بزرگ اسلامی شهرستان سقز نیز گزارشی از فعالیت ها و اقدامات مركز بزرگ اسلامی شهرستان سقز ارائه داد و بیان کرد: هم اكنون 450 روحانی تحت پوشش مركز بزرگ بزرگ اسلامی شهرستان سقز هستند و در مدرسه علوم دینی امام شافعی 60 نفر خواهر و برادر طلبه مشغول فراگیری علوم دینی هستند.

گفتنی است در این دیدار، امام جمعه، فرماندار، ‌نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مدیران این شهرستان نیز حضور داشتند.