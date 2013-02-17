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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

همزمان با سفر رئيس جمهور صورت گرفت/

بهره برداري از پروژه‌هاي گازرساني به 30 روستاي استان يزد

بهره برداري از پروژه‌هاي گازرساني به 30 روستاي استان يزد

يزد - خبرگزاري مهر: گازرساني به 30 روستا همزمان با سفر رئيس جمهور به استان يزد مورد بهره ‌برداري قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با دور چهارم سفر رئیس جمهور به این استان، پروژه‌های گازرسانی به 30 روستا به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با تأیید این خبر افزود: پروژه‌ای گازرسانی به 22 روستای دهستان علی آباد در شهرستان تفت و هشت روستای بخش خضرآباد در شهرستان صدوق با صرف 53 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

وی در تشریح این پروژه‌ها تصریح كرد: گازرسانی به این روستاها با اجرای 129 کیلومتر شبکه، ساخت و راه‌اندازی پنج ايستگاه تقلیل فشار(TBS) و نصب یک هزار و 250 عدد انشعاب صورت گرفته است.به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با دور چهارم سفر رئیس جمهور به این استان، پروژه‌های گازرسانی به 30 روستا به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با تأیید این خبر افزود: پروژه‌ای گازرسانی به 22 روستای دهستان علی آباد در شهرستان تفت و هشت روستای بخش خضرآباد در شهرستان صدوق با صرف 53 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

وی در تشریح این پروژه‌ها تصریح كرد: گازرسانی به این روستاها با اجرای 129 کیلومتر شبکه، ساخت و راه‌اندازی پنج ايستگاه تقلیل فشار(TBS) و نصب یک هزار و 250 عدد انشعاب صورت گرفته است.

کد مطلب 1817177

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