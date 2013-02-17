شبیخون به موشهای پایتخت با اشعه مادون قرمز/ تهران جزو 10 شهر آخر دنیا در زمینه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدهادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران در نشست خبری که پیش از ظهر شنبه در شهرداری تهران برگزار شد با بیان اینکه برای رفع مشکل موش و سگ در تهران اقداماتی انجام شده است گفت: در تمام دنیا تا زمانی که آب، غذا و پناهگاه داشته باشیم موضوع موش وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طی سرشماری در لندن 7 میلیون موش در این شهر وجود دارد گفت: بعد از طوفان سندی 28 میلیون لاشه موش پیدا شد. به اعتقاد رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا با مشکل موش روبه‌رو هستند.

بیشترین تعداد موش در خیابان ولیعصر

حیدر زاده با اشاره به اینکه مهمترین مشکل تهران در زمینه جانوران جونده "رت نروژی" است گفت: این جانور از کشورهای خارجی و از طریق بنادر وارد کشور شده و عمده آنها رت قهوه‌ای و پس از آن رت مشکی است که مشکل این جانوران در خیابان‌هایی مانند ولیعصر و بولوار کشاورز که دارای تعداد زیادی اغذیه فروشی هستند به خوبی دیده می‌شود که در تلاشیم تا با ساماندهی این اغذیه فروشی‌ها از تعداد این جانوران جونده بکاهیم.

وی با اشاره به اینکه پیش از این مبارزه با موش در پایتخت به صورت شیمیایی انجام می‌شد، گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، مبارزه با موش در تهران در ساعات روز به صورت شیمیایی در ساعات شب با کمک اکیپی از تیراندازان حرفه‌ای و با استفاده از تفنگ بادی انجام می‌شود و بدین ترتیب مبارزه با این جانور موذی شبانه روزی شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 10 اکیپ تیرانداز حرفه‌ای موشهای تهران را هدف می‌گیرند، افزود: در نظر داریم بر اساس برنامه نرم افزاری که محل موشهای تهران را شناسایی کرده است تا پایان سال تعداد این اکیپ‌ها را به 40 اکیپ افزایش دهیم.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمامی این اکیپ‌ها مجهز به تفنگ‌های بادی با دوربین‌های مادون قرمز هستند گفت: استفاده از این تیم‌ها می‌تواند هم میزان اتلاف موشها را مشخص کند و هم اینکه در کاهش استفاده از سموم موثر است.

کشتار 2205 موش در پایتخت در دو ماه گذشته

به گفته وی، تنها طی دو ماه گذشته 2205 لاشه موش با استفاده از اکیپ‌های تیرانداز اتلاف شده است.

وی در خصوص لاشه موشهای اتلاف شده نیز گفت: لاشه این موشها یا در زباله سوز بیمارستان‌ها سوزانده می‌شود و یا آنکه در محلی جداگانه در کهریزک که مورد آهک پاشی قرار گرفته دفن بهداشتی می‌شود وتنها طی دو ماه گذشته 2205 لاشه موش با استفاده از اکیپ‌های تیرانداز اتلاف شده است.

وی از ارائه لایحه‌ای به شورای شهر تهران در خصوص تشکیل شورای عالی مبارزه با جانوران شهری خبر داد و گفت: این لایحه تا پایان سال جاری تقدیم شورای شهر می‌شود و در آن دیده شده است تا با هماهنگی بین بخشی موضوع جانوران موذی در تهران مدیریت شود.

وزارت بهداشت برای مهار موشها همکاری نمی کند

به گفته وی، سازمان‌های دخیل خصوصا وزارت بهداشت در خصوص برخورد با جانوران موذی از جمله موش، منفعلانه عمل می‌کنند که باید در این خصوص تجدیدنظر کنند.

مبارزه با موش در تهران به دو صورت شیمیایی و با استفاده از تفنگ بادی در حال انجام است و آمارها نشان می‌دهد وضعیت جمعیت موش در پایتخت رو به کاهش است که امیدواریم با حل مشکل صنوف تولید کننده زباله‌های مواد غذایی این روند بهبود یابد.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در عین حال از نهایی کردن معاهده‌ای در خصوص موش با سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: در صورت تایید نهایی این معاهده سازمان بنادر موظف می‌شود شاخص‌هایی در خصوص پهلو گرفتن کشتی‌ها در بنادر ایران را رعایت کند.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با موش در تهران به دو صورت شیمیایی و با استفاده از تفنگ بادی در حال انجام است گفت: آمارها نشان می‌دهد وضعیت جمعیت موش در پایتخت رو به کاهش است که امیدواریم با حل مشکل صنوف تولید کننده زباله‌های مواد غذایی این روند بهبود یابد.

توافق با دانشگاه شهید بهشتی برا ی سرشماری موشها

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه هیچ آماری از جمعیت موش در تهران وجود ندارد از تدوین توافق نامه‌ای با دانشگاه شهید بهشتی برای تخمین زدن جمعیت موشهای پایتخت خبر داد و گفت: با نهایی شدن این توافق نامه موشهای پایتخت سرشماری می‌شوند که این امر می‌تواند در برنامه‌های آتی مبارزه با این جانوران بسیار موثر باشد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران با بیان اینکه اقدامات ساختاری و اجرایی برای رفع مشکل موش انجام شده است گفت: نواحی را تیپ‌بندی کرده‌ایم و 26 ناحیه بسیار آلوده بوده است.

وی با اشاره به اینکه نوع سموم مورد استفاده بر موش‌ها در کمیته علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: همچنین پیمانکارانی که کار اتلاف موش را انجام می‌دهند رتبه‌بندی کرده‌ایم.

فست فود فروشی ها عامل افزایش تعداد موشها

حیدرزاده با تأکید بر این موضوع که شبکه فاضلاب در تهران نداریم گفت: تهران جزء ده شهر آخر دنیاست که شبکه فاضلاب ندارد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران ادامه داد: فست‌فود فروشی‌ها و میوه‌فروشی‌ها به علت نوع آلودگی که دارند باعث افزایش زاد و ولد موش می‌شوند.

حیدرزاده اضافه کرد: نوع سمی که برای موش‌ها استفاده می‌کنیم بهترین سم است اما ویتامین K ای که در کاهو است باعث از بین رفتن سم می‌شود.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران از برخورد جدی با سموم زباله‌ساز خبر داد و گفت: براساس قانون می‌توانیم آنها را تا زمانی که مشکلشان برطرف نشده پلمپ کنیم.

به گفته حیدرزاده 4 هزار و 20 صنف که بند 20 را دارند و تولید مشکل کرده‌اند با آنها برخورد جدی می‌کنم.

حیدرزاده از اتلاف موش با تفنگ بادی خبر داد و گفت: تک‌تیراندازهای حرفه‌ای برای این کار در نظر گرفته‌ایم که کانون موش را شناسایی و آنها را معدوم می‌کنند.

حیدرزاده اضافه کرد: که ما برای مبارزه موش از روش تلفیقی داریم چرا که موش جانور بسیار باهوشی‌ است و سریع برای مشکل خود راه‌حل پیدا می‌کند پس باید ما موش را گیج کرده تا بتوانیم آنها را از بین ببریم.

به گفته حیدرزاده در حال حاضر یک گروه 10 نفره مبارزه با موش را بر عهده دارند اما تا پایان سال 20 نفر و در سال آینده تعداد آنها افزایش بیشتری می‌یابد.

خفت گیری روش مهار سگ ها

حیدرزاده در بخش دیگر سخنانش در خصوص مبارزه با سگ‌های ولگرد و بیمار در شهر گفت: در حال حاضر سگها را زنده‌گیری می‌کنیم و کشتن سگها با گلوله و تفنگ را به مرور کنار می‌گذاریم چرا که از لحاظ اخلاقی و زیست محیطی این کار درست نیست.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران اضافه کرد: برخی از سگها بیمار هستند و باید معدوم شوند اما تعدادی از سگهای ولگرد در کمپ‌ها نگهداری و پلاک‌گذاری می‌شوند و سپس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی از خفت‌گیری سگها خبر داد و گفت: از شهریور ماه این طرح در تهران اجرا شده و بیش از 2 هزار و 76 قلاده سگ زنده‌گیری شده است.

به گفته وی در حریم شهر تهران نیز بر اساس مجوزی که از سوی فرمانداری تهران صادر شده است موضوع اتلاف سگ‌های ولگرد در دستور کار شهرداری تهران است.

وی از رتبه بندی پیمانکاران شهرداری در موضوع انرژی خبر داد و گفت: تاکنون 47 پیمانکار در این خصوص رتبه بندی شده‌اند.

کاهش 21 درصدی مصرف انرژی در مجموعه شهرداری

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی در تهران گفت: تعداد ایستگاه‌های اتوبوسی که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند از 100 ایستگاه در حال حاضر تا پایان سال به 200 ایستگاه و تا پایان سال 92 به 300 ایستگاه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه از 1808 پارک در تهران 73 بوستان به صورت کامل از سیستم انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند، گفت: در این بوستان‌ها 2374 پایه انرژی خورشیدی نصب شده است که تا پایان سال 92 به 3000 پایه افزایش خواهد یافت. همچنین 181 آبگرمکن خورشیدی نیز در این مناطق نصب شده است که تا پایان سال به 250 آبگرمکن افزایش می‌یابد.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده میزان کاهش مصرف انرژی در بخشهای زیر مجموعه شهرداری تهران 21 درصد کمتر شده است،‌ گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران تمام پروژه‌های عمرانی شهرداری در سطح کلان باید ارزیابی زیست محیطی شود که تا کنون 24 پروژه کلان شهرداری در بخش عمرانی مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفته است.

ائتلاف مسئولان راهکار کاهش آلودگی هوا

وی در خصوص آلودگی هوای تهران نیز گفت: متاسفانه در بحث آلودگی هوا بیشتر از آنکه به متن توجه شود به حاشیه توجه شده است اما شهرداری تهران تصمیم گرفته است تا ائتلاف بزرگ هوای پاک را که یک سازمان غیر رسمی است تشکیل دهد.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمامی روسای سازمان‌های محیط زیست و کارشناسان و مسئولان در بحث آلودگی هوا در این ائتلاف عضویت دارند گفت: در تلاشیم تا با تشکیل این ائتلاف در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران بتوانیم اقدام موثری انجام دهیم.

وی تاکید کرد: هفته آینده جلسه نهایی تشکیل این ائتلاف برگزار می‌شود و پس از آن زمان اجرایی شدن آن اعلام خواهد شد.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در عین حال با انتقاد از برخی سیاست‌ها در خصوص آلودگی هوا گفت: به نظر می‌رسد موضوع آلودگی هوا در اولویت مسئولان نیست که امیدواریم از ظرفیت کارشناسی موجود در این خصوص استفاده شود اما در عین حال نباید نظرات و انتقادات کارشناسی در این خصوص حذف شود.