سقز قهرمان مسابقات سه جانبه شنا شد

دبیر هیئت شنا شهرستان سقز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با کیفیت خوب و با استقبالی چشمگیر رو به رو بود و تیم هیئت شنا شهرستان سقز مقتدرانه در این مسابقات درخشید.

اسماعیل طیفوری افزود: هیئت شنا شهرستان سقز با برنامه ریزی های دقیق ورزشی روزهای خوبی را پیش رو دارد و این قهرمانی نوید بخش قهرمانی های بسیاری است که با تلاش ورزشکارن سقز این مهم تحقق پذیر است.

وی به نفرات برتر شرکت کننده در این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: در رده زیر 10 سال و در ۳۳ متر قورباغه "منید امین بیگی" نفر اول و در ۶۶ متر قورباغه "ماهان محمودی" و در ۳۳ متر کرال سینه "سینا محمودی" همگی از سقز به مقام اول دست یافتند و تیم سقز در ۴*۳ تیمی امدادی نیز مقام اول را به خود اختصاص داد.

دبیر هیئت شنا شهرستان سقز ادامه داد: در رده ۱۱ و ۱۲ سال نیز در ۶۶ متر کرال سینه "احسان پیربابی" از بوکان و در ۱۰۰ متر کرال سینه "مبین امین بیگی" از سقز و در ۶۶ متر قورباغه "سینا عبدالقادری" از بوکان نفرات اول این رده سنی بودند و همچنین تیم هیئت شنا سقز در ۴*۳۳ تیمی امدادی متشکل از "هوزان معمار زاده"، "مبین امین بیگی"، "کیان بایزیدی" و "ماهان محمودی" تیم اول این مسابقات شدند.

طیفوری بیان کرد: در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال "مهران غفوری" در ۱۰۰ متر کرال سینه از سقز، در ۱۰۰ متر قورباغه "حسام حسن زاده" از بوکان، در ۶۶ متر قورباغه "پرهام رسولی نیا" از بوکان و در ۶۶ متر کرال پشت "میلاد خندانی" از سقز به مقام قهرمانی دست یافتند.

وی یادآور شد: در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال در ۶۶ متر پروانه "میلاد حسینی" از سقز، در ۶۶ متر قورباغه "پرهام رسولی نیا" از بوکان، در ۶۶ متر کرال سینه "میلاد قانعی" از بانه و در ۱۰۰ متر آزاد کرال سینه "پرهام پروری" از سقز مقام اولی این مسابقات را به خود اختصاص دادند و در پایان نیز تیم هیئت شنا شهرستان سقز مقام اول مسابقات را دریافت کرد و کاپ قهرمانی را به دست گرفت.

دبیر هیئت شنا شهرستان سقز گفت: هیئت شنا شهرستان سقز به منظور استعدادیابی دانش آموزان کلاس چهارم، پنجم و ششم اقدام به برگزاری کلاس های آموزش مقدماتی و حرفه ای شنا کرده است و از تمام دانش آموزان آن سطح تحصیلی که قد آنها بالای ۱۵۰ سانتی متر است خواست تا در این کلاس ها به صورت کاملا رایگان تا یک سال استفاده کنند.