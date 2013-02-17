چهار مازندرانی به اردوی تیم ملی جودو جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن برزگر اظهار داشت: پویا عینی، ابراهیم قجر، محمد موسوی و محمد رستمی مازندرانی های دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را از دهم اسفند در تالار ورزشی شهید افراسیابی تهران آغاز می کنند.





وی گفت: تیم ملی جودو جوانان ایران سال آینده حضور در دو رویداد مهم قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را پیش رو دارد.





رئیس هیئت جودو مازندران افزود: کادر فنی تیم ملی از 50 جودوکار دعوت کرده با شرکت در مسابقات انتخابی شانس خود را برای حضور در اردوی تیم ملی آزمایش کنند که مازندرانی های دعوت شده به اردو می توانند با توجه به آمادگی فراوانی که دارند ، در فهرست نهایی مربیان تیم ملی قرار گیرند.

نساجی مازندران میهمان اراکی خود را گلباران کرد



تیم فوتبال نساجی مازندران در دیداری از هفته بیستم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور میهمان اراکی خود را گلباران کرد و به روند ناکامی های خود در هفته های اخیر پایان داد.



در این دیدار که نخستین دیدار یونس گراییلی به عنوان سرمربی تیم نساجی بود ، نماینده مازندران موفق شد تیم شهرداری اراک را با نتیجه 5 بر صفر مغلوب کند.





نخستین گل این دیدار در دقیقه 20 توسط مجتبی رمضانی به ثمر رسید و پس از آن تلاش های دو تیم برای بازکردن دروازه ها بدون نتیجه ماند تا این که در دقایق تلف شده نیمه اول ، ˈ محمد عباس زاده ˈ گل دوم تیم نساجی را به ثمر رساند و نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید.



قرارگیری پنج مازندرانی در ترکیب نهایی تیم ملی کشتی



دبیر هیئت کشتی مازندران از قرار گرفتن پنج کشتی گیر این استان در ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی تهران خبر داد.



غلامرضا نوری زاده اظهار داشت: مسعود اسماعیل‌پورˈ در وزن 60 کیلوگرم، مهدی تقوی و محمد یوسفی در وزن 66 کیلوگرم، امیر عباس مرادی گنجی در وزن 96 کیلوگرم و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم پنج کشتی گیر مازندرانی هستند که از سوی کادر فنی تیم ملی انتخاب شدند.



