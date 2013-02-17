تمهیدات کنترل بازار شب عید برای استانداران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور امروز یکشنبه در حاشیه نشست استانداران ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم در یوم الله 22 بهمن، گفت: نشست امروز در راستای نشست های قبلی در راستای تقویت تعاملات و تاکیدی دوباره بر ضرورت پیگیری اجرایی شدن همه طرح ها و پروژه های دولت از بدو تشکیل است.



وی تصمیم گیری درباره کنترل بازار و همچنین آمادگی برای انتخابات را دو محور نشست امروز عنوان کرد و گفت: ابتدا ما گزارشی خدمت رئیس جمهور و استانداران دادیم و بعد از گزارش من آقای رئیس جمهور نیز گزارش مبسوطی را ارائه کرد و خطاب به استانداران، گفت تا آخرین لحظه کار باید فرصت خدمتگزاری را غنیمت بشمارید و از هیچ کاری برای خدمت به مردم فروگذاری نکنید.



نجار افزود: فعال شدن کارگروه های کشاورزی در استانها و استفاده از این ظرفیت و اختیارات ایجاد شده به استانداران می شود یک تحول عظیمی را رقم زد. واگذاری زمین، جنگل ها و استفاده از ظرفیت معادن تاکید شد.



وزیر کشور با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت معادن، اختیاراتی به استانداران داده شده است، گفت: رئیس جمهور برای استفاده از ظرفیت معادن در راستای توسعه اشتغال و بالا بردن تولید در کشور توصیه هایی کردند.



وی افزود: همچنین رئیس جمهور برای کنترل بازار شب عید به استانداران دستور داد که بازارها کنترل شود تا مردم بتوانند امکانات خود را با قیمت درست و صحیح تامین کنند.



نجار با بیان اینکه تصمیمات جدیدی برای کنترل قیمت های بازار شب عید در دولت گرفته شده تصریح کرد: جلوگیری از احتکار، برخورد با گرانی و کنترل قیمت ها انجام خواهد شد و شرایطی فراهم می شود که عید بانشاطی داشته باشیم.



وزیر کشور همچنین با اشاره به برنامه ریزی وزارت کشور برای سفرهای نوروزی یادآور شد: در این جلسه در باره اقداماتی که لازم است استانداران در تامین زیر ساخت ها و امکانات انجام دهند بحث شد تا امکانات سفر مردم تامین شود.



وی همچنین در مورد بحث انتخابات، گفت: تمام گزارش ها حاکی از این است که با برنامه ریزی خوب ستاد انتخابات وزارت کشور و طراحی طرح سامانه جامع انتخابات، انتخابات خوبی را خواهیم داشت.



نجار افزود: همچنین جلسات آموزشی برای استانداران و مجریان انتخاباتی مناطق مختلف در نظر گرفته شده است.



وزیر کشور با اشاره به شعار راهبردی این وزارتخانه برای انتخابات 92، گفت: وزارت کشور با شعار راهبردی قانونمداری و امانتداری سعی دارد حضور مردم را در انتخابات پرشور کند.



وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت کشور آمادگی صد در صد برای انتخابات دارد، گفت: تمامی هماهنگی ها با وزارت کشور انجام شده و ما با شورای نگهبان در هماهنگی کامل هستیم و متناسب با زمان پیش خواهیم رفت چرا که نمی شود از الان فضا را انتخاباتی کرد.



نجار افزود: وزارت کشور، تنها دستگاه اجرایی کشور است که بیش از 30 سال تجربه برگزاری انتخابات را داشته و ما نیز در دولت نهم و دهم تجربه خوبی در این زمینه کسب کرده ایم و هر سال انتخابات ما بهتر از سالهای قبل برگزار شده است.



وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که در انتخابات گذشته 10 درصد انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شده است، در انتخابات آینده چند درصد آن به صورت الکترونیک انجام می شود، گفت: هنوز بر سر این موضوع بحث داریم و باید منتظر باشیم چه مقدار با شورای نگهبان به تفاهم می رسیم.



وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی اجرای طرح مهرآفرین در استانها و آیا دستوری در این زمینه به استانداران داده شده گفت: طرح مهر آفرین از طریق معاونت رئیس جمهور پیگیری می شود و برابر قانون کار آن پیگیری می شود.



وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا انتخابات سال آینده بر اساس قانون جدید برگزار می شود، خاطر نشان کرد: اصلاحی قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و آن نهاد هم آن قانون را تایید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر تمام مقدمات را برای برگزاری انتخابات با شکوه فراهم خواهیم کرد.



وزیر کشور همچنین در پایان این پرسش و پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر شما در مورد نصایح دیروز مقام معظم رهبری چیست، پاسخ نداد.