صندوق ذخیره توسعه شیراز به کمیسیون شورای شهر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی صندوق ذخیره توسعه و عمرانی شهر شیراز از جمله دستورکارهای دویست و هشتاد و دومین جلسه علنی شهر شیراز بود که ظهر امروز با دو فوریت وارد صحن شورا شد.

این دستور کار طی چند ماه گذشته بارها از جانب جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، عنوان شده و حتی اعضای شورای شهر شیراز هفته های گذشته در این خصوص صحبت های فراوانی را انجام داده اند.

اما با تمامی این مباحث این دستور کار در همان مرحله اول با مخالفت اعضای شورا برای دوفوریت مواجه شده و این دستور کار با یک فوریت به کمیسیونهای مختلف شورای شهر شیراز راهی شد تا در آینده به عنوان یک طرح عادی وارد صحن علنی شورای شهر شیراز شود.

ایجاد پشتوانه مالی دائم برای شهرداری شیراز

اما عضو کمیسیون عمران شورای شهر شیراز در خصوص اجرایی شدن این طرح، گفت: مهمترین هدف راه اندازی این صندوق ارایه یک برنامه ریزی دقیق مالی برای اجرایی کردن پروژه هاست.

احمد رضا نقیب زاده تاکید کرد: ایجاد پشتوانه قوی مالی، حفظ توانمندی های مالی، ذخیره بخشی از درآمد شهرداری با حفظ ارزش افزوده، تبدیل منابع مالی غیر منقول شهرداری و... از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

وی افزود: راه اندازی این صندوق خارج از مباحث عادی و روزمره شهرداری شیراز است که با ایجاد آن هیچگونه خللی در عملکرد روزانه شهرداری شیراز ایجاد نمی شود.

به مصوبات شورا باید احترام گذاشت

اما در ادامه این جلسه دستور کار دیگری به عنوان شیوه نامه اجرایی تهاتر عوارض و حقوقی شهرداری با اراضی، املاک و واحد های متعلق به متقاضیان پروانه ساختمانی و قرار دادهای مربوطه ارایه شد که این دستور کار نیز اختلاف نظر برخی از اعضا و شهردار شیراز را به همراه داشت.

در این دستور کار کلمه "مکلف بر اجرا" در مصوبات قبلی شورا در این خصوص مورد نظر شهردار شیراز بود که از اعضای شورا خواست این کلمه را از این مصوبه حذف کنند تا مشکلات مختلفی برای شهرداری ایجاد نشود.

اما عضو شورای شهر شیراز در این خصوص، گفت: این کلمه مربوط به مصوبات گذشته شورای شهر در این راستا است و باید به این مصوبه احترام گذاشت.

محسن معین تاکید کرد: تمامی اعضای شورا و رئیس شورای شهر باید مصوبات گذشته شورا را قبول داشته باشند نه اینکه پس از گذشت مدتی بخواهند آن را تغییر دهند.

این دستورکار با پا درمیانی دیگر اعضای شورا مصوب شد.

پرداخت پاداش به جلسه غیر علنی رفت

در این جلسه، پرداخت پاداش به تمامی اعضای کمیسیون های بدوی و دبیران کمیسیون های ماده صد تجدید نظر و 77 ، بررسی پیشنهاد جانمایی محل احداث سالن و ساختمان تالار شهری در جنوب بلوار چمران و.. از جمله دستور کار هایی بود که به جلسه غیر علنی رفت.