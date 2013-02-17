ضرورت نظارت بیشتر بر ساخت و سازها در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر گرگان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه این شورا، بر ضرورت نظارت بیشتر بر ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کردند.

تسریع در روند اجرایی جشنواره شهروند ماندگار و برنامه های استقبال از بهار نیز از موارد مورد تاکید اعضای شورای شهر در این جلسه بود.

اعضای شورای شهر گرگان به عملکرد پلیس راهور استان در زمینه حمل بی رویه خودرو با جرثقیل انتقاد کردند.

اعضای شورا در چهارصد و نود و دومین جلسه رسمی و علنی شورا اعمال قانون حمل خودرو با جرثقیل را در برخی از معابر بدون ضابطه دانستند و خواستار پیگیری این موضوع شدند.

اعضای شورای شهر ضمن اشاره به انتقاد شهروندان از هزینه های سنگین حمل خودرو با جرثقیل، با بیان اینکه ظاهراً هدف راهور از اعمال این قانون بیشتر دریافت درآمد است تا مدیریت ترافیک، بر بازنگری این قانون و نظارت بیشتر بر مدیریت ترافیک تاکید کردند.