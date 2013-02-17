حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و منادی صلح و دوستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بیگلری در کنگره ملی پیام اعظم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان مبنی بر فرهنگی بودن کردستان اظهار داشت: سقز بیشترین سهم در فرهنگی بودن کردستان را داشته و روحانیون و علما نیز پرچمدار مسائل فرهنگی و بسط دین مبین اسلام در منطقه بوده اند.

وی با اشاره به اینکه حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و مهربانی است، افزود: پیروی از دستورات دین مبین اسلام و الگوهای رفتاری پیامبر اعظم (ص)، تقویت وحدت و همدلی موجود در جامعه، موجب سرافرازی و پیشرفت جامعه اسلامی شده و وظیفه همه تقویت این روند است.

وی با اشاره به پخش اذان محمدی اهل سنت از رسانه های استانی در سفر مقام معظم رهبری و همچنین حرام دانستن توهین به حضرت عایشه همسر پیامبر (ص) از دیدگاه ایشان، ادامه داد: این مسئله عین وحدت بوده و پیروی از آن بر همگان واجب است و همگی باید برای استقرار همدلی، پیشرفت و وحدت در جامعه تلاش کنند.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از همه مسئولان خواست مساعدت و توجه ویژه ای برای توسعه سقز و جبران نارسایی های آن داشته باشند.

امام جمعه سقز نیز در ادامه این کنگره بیان کرد: برگزاری کنگره پیامبر اعظم (ص) در شهر سه هزار ساله سقز پیوند و آغاز با عظمتی است که قطعا مایه خیر و برکت برای مردمان این دیار می شود.

گفتنی است کنگره پیامبر اعظم (ص) شهرستان سقز با محورهای بررسی جایگاه وقف، مشورت، مدیریت، خانواده، تعلیم و تربیت، سجایای اخلاقی، رسیدگی به وضعیت محرومان و ایتام، جایگاه مسجد، رفتار با کرودکان و نوجوانان و وحدت اسلامی در سیره پیامبر اعظم (ص) برگزار شد و از میان 100 مقاله رسیده به دبیرخانه، 10 مقاله برتر به انتخاب هیئت داوران در این کنگره ارائه شد.