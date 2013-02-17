انتقاد از عدم توجه به تئاتر جنوب استان تهران

جعفر کاظمی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و قرچک و امیرحسین شفیعی کارگردان برتر جشنواره بین المللی تئاتر فجر و دبیر دهمین همایش نمایش ورامین در گفتگوهای جداگانه ای با خبرنگار مهر، به مسائل و مشکلات فرهنگی و هنری شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا در جنوب استان تهران پرداختند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و قرچک اظهار داشت: در ورامین سالن نمایش دیگری غیر از فرهنگسرای رازی نداریم، اگر چه در دهمین همایش نمایش، کانون هدایت آموزش و پرورش هم بوده، این کانون در واقع سالن نمایش نیست و برای نمایش ساخته نشده است، ولی به خاطر کمبود فضا نمایشی در شهرستان مجبور شدیم که حتی یکی از پلاتوهایمان را به خانه نمایش تبدیل کنیم، برای اجرای نمایش مثلاً بعضی از نمایشهای مسابقه ای یکی از پلاتوها که خانه نمایش می شود به اجرا درخواهد آمد.

جعفر کاظمی افزود: چرا در ورامین سینمای دیگری به جز سینما قدس را کسانی که در حوزه اجرایی و عمرانی کار می کردند، نساخته اند و یک مرکز فرهنگی با استفاده سینما یا تئاتر مورد بهره برداری قرار نگرفته است که اگر روزی تک سینمای شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت که فکر می کنم پاکدشت هم سینما نداشته باشد، تعطیل شد سینمای دیگری وجود داشته باشد؟

وی بیان داشت: در این چند شهرستان تنها سینما قدس وجود دارد که آن هم شخصی است و مالک آن امروز دوست دارد سینما باشد و چهار روز دیگر کاربری آن را عوض کند و در آن را می بندد، مسئولان باید یک سینمایی در سطح همین سینما در جایی دیگر می ساختند که اگر روزی حتی برایشان سودی نداشته و ضرر داشته باشد آن سینما بر روی مردم باز باشد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: سینما قدس ورامین تا یک زمانی دوام دارد، این ساختمان فرسوده است و هیچ استحکام بنایی در آن صورت نگرفته و گاهی آدم وحشت می کند که داخل آن برود، خدایی نکرده اگر برای 300، 400 نفر تماشاچی اتفاقی برایشان بیفتد، چه کسی پاسخگوست؟ مدام این ساختمان را ترمیم کرده ایم و هیچ وقت نیامده ایم آن را مقاوم سازی کنیم.

وی ادامه داد: انشاءالله مسئولان به فکر این موضوع باشند؛ کار ارشاد فرهنگسازی است و کارهای زیربنایی با مسئولان دیگر است.

کارگردان برتر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش خیابانی و دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نمایشهایی که بنده سال گذشته در تهران اجرا کرده ام، یک کار در کشور ترکیه به نام "کسی فشنگها را نمی شمارد" اجرا شده است.

امیرحسین شفیعی افزود: هیچ کدام از مسئولان ورامین را نمی شناسم و دستم را هیچ وقت جلوی آنها دراز نخواهم کرد، ورامین در تئاتر به خصوص تئاتر خیابانی شناخته شده است؛ سال گذشته کاری را تولید کرده بودیم که 10 تا 15 روز گروه ما و یک گروه خارجی در هتل آبشار لاهیجان مستقر بود و آنجا کار را تمرین می کردیم و شورای شهر و شهردار لاهیجان به آنجا می آمدند و سر صحنه کارهای گروه را می دیدند و در واقع یکسری آموزه از گروه می گرفتند.

متعجبم از اینکه بسیاری از مسئولان ورامین اصلاً به تئاتر شناخته شده آن نگاه نمی کنند

وی تصریح کرد: تئاتر ورامین بسیار شناخته شده است، متعجبم از اینکه چرا بسیاری از مسئولان ورامین اصلاً به تئاتر ورامین نگاه نمی کنند و برایشان مهم نیست! سال گذشته راضیه ده پایینی جوان نخبه انتخاب شد و از رئیس جمهور جایزه گرفت که بعد از مدتی نشست نخبگان ورامین را برپا کردند که نه از من و نه از خانم ده پایینی دعوت نکردند؛ نمی دانم اگر جایگاه ما نیست حتی در شهر خودمان شناخته شویم، جایگاه چه کسی است که شناخته شود؛ در ورامین غریب واقع شده ایم.

کارگردان برتر جشنواره بین المللی تئاتر فجر ادامه داد: در حوزه بیداری اسلامی تنها شهر و گروه هنری که نمایشی کار کرد گروه ورامین بود که به عنوان پرتماشاگرترین نمایش خیابانی ایران انتخاب شد.

وی بیان داشت: کارهای قرآنی را در ماه رمضان امسال اجرا کردیم، ولی نمی دانم به خاطر ظاهر یا اینکه در مجامع عمومی نیستیم، یک مقدار غریب واقع شده ایم.

شفیعی اضافه کرد: کاری که در حوزه بیداری اسلامی انجام دادیم هیچ نهادی انجام نداده بود؛ در آثار قرآنی، به شکل نمایش "نقطه ته خط"، نمایش رباعی کار کردیم، ولی هیچ وقت به چشم نمی آید، در مورد پیامبر(ص) بعد از اینکه چهار روز از اهانت به ایشان گذشته بود در تهران 20 روز نمایش برگزار کردیم، ولی هیچ کدام از مسئولان ورامین تشکر نکردند.

وی بیان کرد: شهردار ورامین شش سال پیش قرار بود مبلغی را پرداخت کند که دو سال پیش گفت پس فردا می پردازم، ولی هنوز آن مبلغ را پرداخت نکرده است؛ تئاتر در ورامین غریب است و تئاتریها تنها روی پای خودشان ایستاده اند و هزینه می کنند، به خاطر اینکه احساس می کنند باید تئاتری در یک شهرستانی اندیشد، اما تفکر باید تنفس داشته باشد.

دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین افزود: دو سال گذشته کسی را نمی شناختم، مثلاً تمام خبرگزاریهای تهران زده بودند "ورامین تمام جوایز تئاتر را درو کرد" در جشنواره تئاتر شهرستانهای استانها شاید 90 درصد استانهای کشورمان برداشت دیگری از ورامین دارند، مثلاً وقتی به سقز رفته بودیم، می گفتند مگر ورامین تئاتر دارد؟ یا آن تور ترکیه را به ورامین آوردیم، وقتی سالن و شهر را دیدند، گفتند اینکه شهر به این کوچکی تئاتر دارد، خیلی ارزشمند است.

شفیعی بیان داشت: رئیس جمهور اول تا چهارم اسفند در جزیره کیش با هنرمندان نخبه و بین المللی قرار گذاشته است و خوشحال شدم که یکی از هنرمندان ورامین هم که بنده بودم، دعوت شده ام؛ چه طور رئیس جمهوری تشخیص می دهد که هنرمندها چه کسانی هستند؟ فرماندار، شهردار و مسئولان ورامین نمی دانند چه کسی هنرمند است؟ غیر ممکن است، نهاد ریاست جمهوری مرا در ورامین پیدا کند ولی در ورامین هیچ مسئولی نتواند این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: خانم راضیه دهپایینی که نخبه کشوری است و از دست ریاست جمهوری جایزه گرفت را به راحتی می توانند پیدا کند، اما برایشان مهم نیست.

تئاتریها حرفهایشان را نگه می دارند و روی صحنه تئاتر می زنند

دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین تصریح کرد: بچه های ورامین چه کاری می توانند انجام دهند؟ یک سالن دارند و کوچکترین حرفی بزنند نمی توانند دیگر کار کنند؛ دیگر تئاتریها نیز دوست دارند صحبت کنند ولی حرفهایشان را نگه می دارند و روی صحنه تئاتر می زنند و اینکه نمی توانند زیاد صحبت کنند به دلیل است که یک محیط کوچکی دارند و به جای دیگر وصل نیستند.

وی ادامه داد: تئاتریها حرفهای زیادی برای گفتن دارند؛ از ادارات ارشاد گلایه ای نداریم چون بودجه ای ندارند، بنده غیرمستقیم در تهران کارمند ارشاد هستم و می دانم که بودجه ای ندارد.

شفیعی تصریح کرد: در جشنواره هایی که در لاهیجان برگزار شد، باید مسئولان ببینند که شورای شهر لاهیجان چه کار می کنند، مریوان از 15 کشور برای جشنواره دعوت می کند و سقز هم چنین است در حالی که در ورامین پتانسیل بیشتر از این را داریم، مثلاً وقتی معاون وزیر در مورد تئاتر ورامین صحبت می کند، نمی داند که ماحصل یک فعالیت عظیم باعث مطرح شدن تئاتر خیابانی ورامین در کشور شده است و می گویند شما آنجا چه کار می کنید؟ ما هم به دروغ می گوییم کارخانه، کارگاه، پلاتو داریم؛ واقعاً ارشاد همه هم و غمش یک پلاتو است که یک سالن فرهنگسرای رازی را کامل در اختیار تئاتر قرار بدهند.

وی ادامه داد: تئاتر از جاهای دیگر حمایت نمی شود که باید حمایت شود، بعضی مسئولان باید بودجه فرهنگی خرج کنند؛ برای کوچکترین تجهیزات سالن که مثلاً یک میلیون هزینه دارد از بچه های تئاتر این هزینه ها را تأمین می کنیم و واقعاً خود تئاتریها تلاش می کنند که تئاتر ورامین سرپا نگهداشته شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و قرچک نیز در مورد تقدیر رئیس جمهور از تئاتریهای شهرستان ورامین عنوان داشت: در مورد این اتفاق امیرحسین شفیعی از چند روز قبل خبر داشت که راضیه دهپایینی قرار است از سوی رئیس جمهور تقدیر شود و به محض اینکه تقدیر شد در سایتها این خبر را منتشر کردیم و بنری برای تبریک در سطح شهر نصب کردیم و خواستیم اهدای جوایز را طی یک مراسم با شکوه مانند دهمین همایش نمایش ورامین یا در اردیبهشت تئاتر انجام دهیم که شأن آنها حفظ شود.