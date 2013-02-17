برگزاری کنگره علمی حمایت های روانی در قم

علیرضا ظهیری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کنگره علمی حمایت های روانی اول اسفند ماه در در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد قم برگزار می شود.



وی بیان داشت: فراخوان مقاله این کنگره در شهریور ماه اعلام شده بود و 50 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است که با داوری داوران پنج مقاله برتر تجلیل می شوند.



رئیس جمعیت هلال احمر استان قم یادآور شد: نقش باورهای دینی و معنویت در حمایت روانی اجتماعی، نقش نگرش های اجتماعی فرهنگی در مقابله با استرس پس از ضربه و ویژگی های شخصیتی افراد مقاوم و تاب آور در برابر حوادث و بلایا از جمله محورهای فراخوان مقاله این کنگره بوده است.



وي عنوان کرد: از دیگر محور های فراخوان این مقاله روش های مقابله با بلایا و حوادث، نقش مداخلات روان شناختی فردی و اجتماعی در حمایت های روانی اجتماعی، کمک های اولیه روانشناختی، حمایت های روانی اجتماعی امداد گران، نقش نهادهای مردم نهاد در حمایت از آسیب و بلایا و حمایت روانی اجتماعی کودکان، سالمندان و بزرگسالان در بالایا و حوادث غیرمترقبه بوده است.



رئیس جمعیت هلال احمر استان قم اضافه کرد: سازمان جمعیت هلال احمر استان قم برگزار کننده این کنگره است و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان قم، دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل مدیریت بحران و دانشگاه قم از جمله نهادهایی هستند که در برگزاری این کنگره مشارکت دارند.

خاطرنشان می‌شود: این کنگره، اول اسفندماه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قم در دو پنل تخصصی و اساتید برگزار و علیرضا آقایوسفی نويسنده مقاله برگزیده این کنگره به ارائه مقاله خود می پردازد.