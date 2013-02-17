کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) در شهرستان سقز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این کنگره با اشاره به رسالت 124 هزار پیغمبر از جانب خداوند متعال برای هدایت مردم و ارتقای جنبه های مادی و معنوی زندگی آنان، گفت: تبلیغ شریعت، مدیریت، حکومت و برنامه الهی برای ارتقای زندگی انسان ها و تشکیل حکومت دینی با بعثت پیامبر اعظم اسلام (ص) تکمیل و دین مبین اسلام بر تمامی ادیان و مکاتب تسلط یافت.
حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی با برشمردن ویژگی ها و رفتار حسنه پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: پیامبر (ص) مایه رحمت و برکت برای همه مسلمانان و اسوه حسنه رفتاری بود که نسبت به مسلمانان رحمان و مهربان و نسبت به کفار، عزتمند و قاطع بود.
وی افزود: عزت مسلمانان و جهان اسلام ناشی از عزت حضرت رسول اکرم (ص) است و ادامه راه ایشان تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی است.
نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به موج بیداری اسلامی اخیر در خاورمیانه و افریقا ادامه داد: وظیفه ما ترویج مبانی دین مبین اسلام و نجات مستضعفین از سلطه مستکبرین است چرا که بیداری اسلامی آغازگر بیداری جهانی و احیاگر معنویت و کرامت انسانی است و در این شرایط اتحاد و همدلی مسلمانان نقش موثری در پیشبرد این پروسه عظیم دارد.
حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به نقش تاریخی ایرانیان در گسترش دین اسلام و تقویت مبانی فکری و فرهنگی آن، یادآور شد: امروزه وحدت مذهبی و ملی ایران الگویی برای سایر کشورهاست و ایران تنها کشوری است که احکام و قوانین آن براساس شرع مقدس اسلام است.
وی بیان کرد: امنیت حاکم در کشور ناشی از این وحدت، همدلی و حاکم شدن قوانین الهی است، بنابراین رمز پیروزی و پیشرفت در آینده نیز بر مبنای اتحاد، برادری، چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و پرهیز از تفرقه است.
نماینده ولی فقیه در کردستان از اعطای مدرک رسمی به طلاب و روحانیون اهل سنت خبرداد و گفت: این مسئله در اشتغال، ارتقای سطح تحصیلی و استفاده از توانمندی روحانیون در امورات مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی موثر است.
ارسال 100 مقاله به کنگره ملی پیامبر اعظم (ص)
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان گفت: 100 مقاله به دبیرخانه جشنواره کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) به شهرستان سقز ارسال شده است.
سلمان روحی در کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) که در شهرستان سقز برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه این کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) با استقبال چشم گیری رو به رو شد و مقالات ارزنده ای به این جشنواره ارسال شد.
وی افزود: برگزاری کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) فرصت ارزشمندی است تا قلم اندیشمندان و پژوهشگران، مکارم اخلاق اسوه بشریت را روایت کنند.
ترویج سنت حسنه وقف با شناخت از پیامبر (ص) میسر است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ترویج سنت حسنه وقف با شناخت از پیامبر (ص) میسر است و انتظار می رود با برگزاری کنگره ها و مراسمات بسترهای شناختی سیرت پیامبران و امامان فراهم شود.
روحی یادآور شد: زندگی رسول گرامی اسلام (ص) برای همه ما یک درس زندگی بخش است که پیروی از آن موجب رستگاری همه مسلمانان جهان می شود.
وی ادامه داد: ترویج سنت حسنه وقف در جامعه یکی از ضروریات دین مبین اسلام در راستای اعتدال و برابری است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: مقاله های کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) بازبینی و داوری شد و آثار برگزیده انتخاب و صاحب قلمان برگزیده تجلیل می شوند.
گفتنی است کنگره پیامبر اعظم (ص) شهرستان سقز با محورهای بررسی جایگاه وقف، مشورت، مدیریت، خانواده، تعلیم و تربیت، سجایای اخلاقی، رسیدگی به وضعیت محرومان و ایتام، جایگاه مسجد، رفتار با کرودکان و نوجوانان و وحدت اسلامی در سیره پیامبر اعظم (ص) برگزار شد و از میان 100 مقاله رسیده به دبیرخانه، 10 مقاله برتر به انتخاب هیئت داوران در این کنگره ارائه شد.
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