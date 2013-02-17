به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه كتاب هشتم اسفندماه در سرای اهل قلم از مقام علمی قرآنپژوه برجسته، استاد محمدعلی مهدویراد تجليل میكند.
اين مراسم از ساعت 15 تا 17 و با حضور اهالی قلم و انديشه برگزار میشود.
حجت الاسلام و المسلمين محمدعلی مهدوی راد سالها تلاش گستردهای در حوزه قرآنپژوهی و بسط و گسترش معارف دينی و همچنين فرهنگ نقدنويسی انجام داده است.
موسسه خانه کتاب پيش از اين نيز در سال جاری از زحمات علمي و فرهنگی عبدالحسين حائری يزدی و علی شريعتمداری طی دو مراسم جداگانه تقدير کرده بود.
سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب واقع در خيابان انقلاب اسلامی، خيابان فلسطين جنوبی، كوچه خواجه نصير پلاك 2 واقع است.
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