به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه كتاب هشتم اسفندماه در سرای اهل قلم از مقام علمی قرآن‌پژوه برجسته، استاد محمدعلی مهدوی‌راد تجليل می‌كند.



اين مراسم از ساعت 15 تا 17 و با حضور اهالی قلم و انديشه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمين محمدعلی مهدوی راد سال‌ها تلاش گسترده‌ای در حوزه قرآن‌پژوهی و بسط و گسترش معارف دينی و همچنين فرهنگ نقدنويسی انجام داده است.

موسسه خانه کتاب پيش از اين نيز در سال جاری از زحمات علمي و فرهنگی عبدالحسين حائری يزدی و علی شريعتمداری طی دو مراسم جداگانه تقدير کرده بود.

سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب واقع در خيابان انقلاب اسلامی، خيابان فلسطين جنوبی، كوچه خواجه نصير پلاك 2 واقع است.