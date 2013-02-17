  1. فرهنگ و ادب
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

موسسه خانه كتاب از مهدوی‌راد تجليل می‌كند

موسسه خانه كتاب از مهدوی‌راد تجليل می‌كند

موسسه خانه كتاب هشتم اسفند ماه از مقام علمی محمدعلی مهدوی‌راد، قرآن پژوه تجليل می‌كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه كتاب هشتم اسفندماه در سرای اهل قلم از مقام علمی قرآن‌پژوه برجسته، استاد محمدعلی مهدوی‌راد تجليل می‌كند.

اين مراسم از ساعت 15 تا 17 و با حضور اهالی قلم و انديشه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمين محمدعلی مهدوی راد سال‌ها تلاش گسترده‌ای در حوزه قرآن‌پژوهی و بسط و گسترش معارف دينی و همچنين فرهنگ نقدنويسی انجام داده است.

موسسه خانه کتاب پيش از اين نيز در سال جاری از زحمات علمي و فرهنگی عبدالحسين حائری يزدی و علی شريعتمداری طی دو مراسم جداگانه تقدير کرده بود.

سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب واقع در خيابان انقلاب اسلامی، خيابان فلسطين جنوبی، كوچه خواجه نصير پلاك 2 واقع است.

کد مطلب 1817208

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