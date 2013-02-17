  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

ابراهیمی خبر داد:

تاسیس تئاتر شهر در مازندران

تاسیس تئاتر شهر در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: طرح تاسیس تئاتر شهر در مرکز استان به تصویب اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد رسیده است.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از رایزنی ها و پیگیری های فراوان از سوی استان، برنامه بازدید از سالن تئاتر شهر استان توسط مهدی شفیعی معاون اداری و مالی و وحید لک مدیر امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نجام شده و روند تصویب طرح تأسیس تئاتر شهر در مرکز استان رسما آغاز شد.



وی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح مهم و ایجاد فضایی مطلوب برای هنرمندان تلاشگر تئاتر یادآور شد: با تأسیس و آغاز به کار تئاتر شهر مرکز استان، موقعیتی ویژه برای تئاتر مازندران به وجود آمده و با حمایت از فرهنگ اجراهای عمومی و تربیت مخاطب حرفه ای تئاتر ، شاهد اجراهای مستمر نمایشی در سالنی استاندارد و اختصاصی خواهیم بود.


مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مهر ماه سالجاری طرح تبدیل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری ساری به پلاتوی حرفه ای تئاتر با عنوان تئاتر شهر مرکز استان از سوی واحد هنرهای نمایشی این اداره کل تدوین و به اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد.


مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1817209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها