پروژه مترو قم در موعد تعیین شده به بهره برداری نمی رسد



به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه در محل شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، اظهار داشت: بودجه تصویب شده برای سال 1392 شهرداری قم برابر با 550 میلیارد تومان است.



وی ادامه داد: از این میان حدود 110 میلیارد تومان صرف هزینه های جاری و 440 میلیارد تومان نیز به بخش عمرانی اختصاص یافته است.



بختیاری با بیان اینکه برای انجام خدمات شهری در سال آینده اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: این مقدار نسبت به سال 91 40 درصد افزایش یافته است.



وی در زمینه طرح های عمرانی اظهار داشت: از جمله برنامه های عمرانی پیش رو می توان به برنامه ریزی توسعه شهری، هدایت و دفع آب های سطحی، بهبود عبور و مرور شهری، ایجاد اماکن فرهنگی و ورزشی، تسهیلات عمرانی و ایجاد تاسیسات درآمد زا اشاره کرد.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: در بخش هزینه های جاری تاکید شورای اسلامی شهر بر صرفه جویی است چرا که سال آینده شهرداری ها نیز مانند نهادهای دیگر با مشکل تامین اعتبار روبه رو خواهند بود.



بختیاری با اشاره به اینکه تاکید بر این است که پروژه های نیمه تمام به پایان برسد و پروژه عمرانی جدیدی کلید نخورد، گفت: آیتم های توجه به توسعه فضای سبز شهری از انتظارات شورای اسلامی شهر است و باید به صورت مشخص در نظر گرفته شود.



وی ضمن اشاره به اینکه بودجه تصویب شده سال گذشته 380 میلیارد تومان است، گفت: از جمله پروژه های نیمه تمامی که باید به سرعت دنبال شود بحث تملک در پروژه پیامبر اعظم (ص)، تملک ایستگاه های متروو اراضی مربوط به پروژه های جمهوری و شهید روحانی است.



بختیاری تاکید کرد: سامان دهی قبرستان ها و ایجاد قبرستان جدید و طرح جامع حریم شهری و توسعه شهر از موارد مورد نظر شورای اسلامی است.



وی با بیان اینکه به منظور دفع وهدایت آب های سطحی در سه یا چهار سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شده است، گفت: البته این اقدامات هنوز تکمیل نشده و باید با جدیت و توجه هر چه بیشتر ادامه یابد.



وی در این باره افزود: طرح ها برای دفع و هدایت آب های سطحی باید برای همه مناطق هشت گانه تعریف شود و باید به جایی برسیم که هنگام بارندگی شاهد بروز مشکلات آب های سطحی نباشیم.



عضو شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: طرح های مربوط به پیاده رو سازی از سال گذشته آغاز شده است و معابری نیز تحت پوشش این طرح قرار گرفته و در بودجه سال آینده نیز ردیفی به این پروژه ها اختصاص داده شده است.



اختصاص یک و نیم میلیارد تومان جهت احداث و تکمیل ایستگاه های آتش نشانی در بودجه سال 92 شهرداری قم



بختیاری ضمن بیان اینکه در سال 91 رقم 2 میلیارد تومانی برای ساخت ایستگاه های آتش نشانی اختصاص یافت و هم اکنون 10 ایستگاه درحال ساخت است، گفت: در بودجه سال 92 شهرداری نیز مبلغ یک و نیم میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده است.



وی گفت: همچنین مبلغ 21 میلیارد تومان نیز جهت احداث فضای سبز شهری و بوستان ها پیش بینی شده است و ساختمان شهرداری نیز در 6 ماهه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



بختیار در زمینه پروژه متروی قم گفت: پروژه مترو با کمبود بودجه روبه رو شده است و سرعت پیشرفتش بسیار کم است ، در واقع این پروژه پنج ساله با ادامه روند کنونی در موعد مقرر هم به بهره برداری نخواهد رسید.



بختیاری ضمن بیان اینکه افزایش مناطق شهری و ده گانه شدن این مناطق می تواند ظرفیت هایی برای آینده قم ایجاد کند، گفت: البته در بودجه سال آینده هیچ برنامه عملیاتی برای انجام این طرح در نظر نگرفته ایم.



وی ادامه داد: پروژه منوریل نیز ادامه دارد و قطعه اول از فاز یک آن تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.