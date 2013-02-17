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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

اسماعیلی:

افزایش چشمگیر جرایم در فضای مجازی کرمان/ فیلترینگ سایت های فیلتر شده جرم محسوب می شود

افزایش چشمگیر جرایم در فضای مجازی کرمان/ فیلترینگ سایت های فیلتر شده جرم محسوب می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان از افزایش چشمگیر فضای سایبری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز اسماعیلی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش چشمگیر جرائم در فضای مجازی اظهار داشت: این افزایش به دلیل بالارفتن تعداد کاربران اینترنتی و عدم آگاهی عمومی از جرایم اینترنتی است که راه اندازی پلیس فتا و اطلاع رسانی رسانه ها در این زمینه نقش بسزایی داشته است.

اسماعیلی ادامه داد: در سال جاری 70 درصد جرائم فضای سایبری با همکاری مردم کشف شده اند که 50 درصد این جرائم مربوط به جرایم اقتصادی و برداشت غیر مجاز از حساب های شخصی و محرمانه است.

وی جرایم ضداخلاقی را در رتبه بعدی جرایم سایبری اعلام کرد و افزود: به کاربران اینترنتی توصیه می شود با دانش و آگاهی اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان کرمان از ساماندهی کافی نت های سطح شهر خبر داد و افزود: کافی نت ها موظف به نصب دوربین مدار بسته و دریافت مدرک شناسایی از ارباب و رجوع هستند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان در پایان گفت: عضویت در سایت های اجتماعی همچون فیس بوک جرم نیست اما فیلترینگ سایت های فیلتر شده جرم محسوب می شود.
 

کد مطلب 1817213

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