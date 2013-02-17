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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

باندجنوبی کنارگذر علی آبادکتول تا عید بازگشایی می شود

باندجنوبی کنارگذر علی آبادکتول تا عید بازگشایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: بازگشایی دو کنار گذر شامل باند جنوبی کمربندی علی آبادکتول تا قبل از شروع سفرهای نوروزی مورد تصویب کارگروه تخصصی حمل و نقل استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه پیش از ظهر یکشنبه کارگروه تخصصی حمل و نقل گلستان مقرر شد در صورت امكان تا قبل از شروع مسافرت هاي نوروزي ،اقدامات لازم در خصوص بازگشايي باند جنوبي كنارگذر شهر علي آباد كتول و كنارگذر شهر گاليكش به عمل آيد.
 
 
آشكارسازي نقاط پرحادثه ، افزايش امكانات رفاهي مجتمع هاي خدماتي بين راهي، ساماندهي شركت هاي امداد خودرويي و بيمه اي و ارائه خدمات آنها به صورت 24 ساعته و هماهنگي ، همكاري و تعامل بيش از پيش راهداري و پليس راه استان براي انجام هر چه بهتر سفرهاي نوروزي از ديگر اقداماتي بود كه در اين جلسه به عنوان مصوبات مهم بر اجراي آنها تاكيد شد.
 
 
ساماندهي و ايمن سازي پروژه هاي راهسازي، وضعيت ترافيك نوروزي و آمادگي مقابله با هرگونه انسداد احتمالي در محورهاي ارتباطي پرتردد استان از مصوباتي بود كه در اين جلسه به تصويب رسيد.
 
 
به گزارش مهر، کمربندی علی آبادکتول استانداردترین کنارگذر در گلستان به شمار می رود که نیمه کاره بودن آن موجب بروز حوادث ترافیکی در طول سال شده است.
کد مطلب 1817217

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