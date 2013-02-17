شخصیت حضرت معصومه(س) بايد به عنوان الگویی براي دختران معرفی شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام والمسلمين سید محمد سعیدی در دیدار با تیم فرهنگی هرمزگان و برگزار کنندگان همایش حضرت معصومه(س) که در دفتر امام جمعه قم برگزار شد، اظهار داشت: تلاش در عرصه ترویج آموزه های اهل بیت(ع)، مسیری است که می‌تواند انسان را به سوی کمال مطلق ارتباط دهد.

وی معرفت یافتن به جایگاه معصومین(ع) را برای ترویج آموزه های آنها ضروری دانست و گفت: انسان زمانی می‌تواند تعالیم اهل بیت(ع) را به مردم ارائه نماید که در ابتدا خود نسبت به جایگاه و معارف آنها، معرفت یابد؛ هرچه این معرفت بیشتر باشد؛ تأثیرپذیری مردم نیز بیشتر خواهد شد.

امام جمعه قم شخصیت حضرت معصومه(ع) را مورد توجه قرار داد و گفت: شخصیت این بانو سرمایه ای برای تشیع و حتی مسلمانان جهان است که علاوه بر بانوان، الگوی کاملی نیز برای مردان می‌باشد.

وی با اشاره به برخی حرکات در جهان، مبنی بر انتخاب دختر نمونه، اظهار داشت: مردم به صورت ذاتی، به دنبال الگو هستند، اگر ما این عرصه را خالی کنیم، دیگران وارد شده و این فطرت انسان را به سوی الگوهای نادرست هدایت می‌کنند.

حجت الاسلام سعیدی افزود: شخصیت حضرت معصومه(س) به تمام معنا دختر نمونه آل الله است و ما باید شخصیت این بانو را به عنوان الگویی کامل و جامع برای همگان، به ویژه دختران معرفی کنیم.

وی با اشاره به سفر حضرت معصومه(س) به ایران با هدف زیارت برادر گرامیشان، اظهار داشت: این کار نشان می‌دهد که اسلام بر خانه نشینی و گوشه نشینی مطلق زن تأکید ندارد، بلکه بر اساس تعریف درست آموزه های اسلام، زن باید به اندازه ای از نظر علمی, دینی و کمال رشد نماید که بتواند نیازهای جامعه زنان را پاسخ دهد.

توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در پایان خطاب به برگزار کنندگان همایش حضرت معصومه(س) در هرمزگان، گفت: باید مراقب بود که در برگزاری چنین همایش هایی از انجام کارهای کلیشه ای، بدون داشتن پیام و تشریفاتی جدا خودداری کرد.

همایش حضرت معصومه(س) در هرمزگان برگزار می‌شود

مشاور استاندار هرمزگان نيز در اين ديدار از برگزاری همایش حضرت معصومه(س با پیام حضرت آیت الله العظمي صافی گلپایگانی در این استان خبرداد.

حجت الاسلام محمد علی لبخندان شرایط فرهنگی استان هرمزگان را، خاص دانست و با اشاره به همسایگی این استان از طریق خلیج فارس با کشورهای عربی، گفت: این همسایگی موجب شد تا تبیلغات گسترده‌ای از سوی اهل سنت و وهابیت دراین استان انجام شود.

وی با بیان این که در حال حاضر، در مجموع، 9 مدرسه علمیه در سراسر استان هرمزگان در برابر 35 مدرسه علمیه اهل سنت، مشغول فعالیت هستند، افزود: در مجموع، 1200 طلبه شیعه در استان حضور دارند، در حالی که بیش از 4500 طلبه اهل سنت در استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، بیش از 1000 نفر را طلاب خواهر تشکیل می دهند.

مشاور امور روحانیون استاندار هرمزگان افزود: البته گاهی اوقات، اثرگذاری بانوان طلبه در استان بیش از فعالیت های تبلیغی برادران طلبه اهل سنت است، چراکه تبلیغات بانوان به صورت خانه به خانه و چهره به چهره می باشد.

وی تشکیل تیم فرهنگی هرمزگان را راهکاری برای مقابله با تبلیغات سوء وهابیت در این استان معرفی کرد و گفت: این گروه، متشکل از طلاب و فضلای استان هرمزگان است که در کنار تحصیل و امورات طلبگی خود، در این عرصه وارد شده و اقدامات ازشمندی انجام داده اند.

این استاد حوزه با اشاره به برگزاری دو همایش امام سجاد(ع) در این استان، گفت: از دست آوردهای این همایش این بود که هر استان بر اساس توانایی و ظرفیت های موجود، متکفل برگزاری همایشی به نام یکی از ائمه اطهار(ع) شد که به این وسیله شخصیت آن امام همام را به مردم معرفی کنند.

وی در ادامه افزود: امسال نیز به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س)، طرح یک هفته با کریمه اهل بیت در استان اجرا می شود که ارائه کننده برنامه های مختلف فرهنگی در راستای معرفی شخصیت این بانو در مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها می‌باشد.

مشاور امور روحانیون استاندار هرمزگان در ادامه گفت: در روز هفتم (پنجشنبه سوم اسفندماه) که همزمان با سالروز رحلت این بانو است، همایش کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) با پیام حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و سخنرانی آیت الله ری شهری در بندرعباس برگزار می‌شود.