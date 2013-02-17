مطالعات مرحله دوم طرح جامع آب استان قزوین آغاز شد

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پس از پایان مطالعات تکمیلی و مرحله اول طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان قزوین مطالعات مرحله دوم آن آغاز شده است.



وی افزود: مبانی این طرح شامل جمعیت، سرانه آب شرب شهری و روستایی، نیاز آب شرب و صنعت استان، منابع تامین آب در مراجع ذیربط نیز مصوب و مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو، دریافت شده و مطالعات مرحله دوم طرح نیز در ناحیه یک آبرسانی استان در محدوده شهرهای آبیک و اقابلیه شامل 9 شهر و 95 روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 100 هزار نفر از آبان ماه امسال آغاز شده است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: هدف از این مطالعات بررسی و ارزیابی پتانسیل منابع آب موجود اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین انتقال و تامین آب مطمئن با کیفیت مورد نیاز مصارف شرب ناحیه یک استان در افق میان مدت تا سال 1405 است.



دانشجو یادآورشد: در حال حاضر تمامی آب شرب مورد نیاز استان قزوین از محل منابع آب زیرزمینی تامین می شود و با توجه به افت کمی و کیفی این منابع اجرای این طرح امکان تامین آب شرب مورد نیاز استان در دهه های اینده را با بهره گیری از منابع آب سطحی فراهم خواهد کرد.



این مسئول اظهارداشت: در اجرای این طرح احداث یک واحد تصفیه خانه آب شرب با ظرفیت 1400 لیتر در ثانیه و 130 کیلومتر خطوط انتقال آب و دو مخزن 10 هزار مترمکعبی پیش بینی شده است.



























