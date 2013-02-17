پیشنهاد افزایش تعرفه 30 درصدی ارتوپدی برای سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش که پس از برگزاری انتخابات دوره‌ای انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران، از آبان ماه سال جاری ریاست این انجمن را عهده‌دار شده است، به ارائه برنامه‌ها و تبیین اهداف این انجمن برای دو سال آینده پرداخت و گفت: فعال کردن کمیته‌های علمی انجمن، برگزاری دوره‌های آموزش مجازی به کمک سیستم وبینار با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی، نمایش جراحی‌های زنده و فعال کردن نشریات علمی انجمن از جمله این برنامه‌ها هستند.

وی در ادامه از امضای تفاهم نامه‌ای با موسسه رویان در زمینه انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک در خصوص غضروف و ترمیم و جوش خوردگی استخوان‌ها خبر داد و عنوان کرد: انجمن جراحان ارتوپدی نخستین انجمنی است که به امضای چنین تفاهم نامه‌ای مبادرت ورزیده است. باید توجه کرد که ارتوپدی دومین رشته‌ای است که سلولهای بنیادی در آن کاربرد دارد.

رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران به برنامه‌های صنفی آینده انجمن نیز اشاره کرد و گفت: پیگیری حق اشعه برای اعمال جراحی، یوم الادا کردن حق بیمه حرفه‌ای همکاران، پیگیری مالیات بر درآمد جراحان ارتوپدی و تعرفه‌های پزشکی از جمله این موارد هستند.

وی افزود: همکاری خوبی را با وزارت بهداشت در خصوص تعیین تعرفه‌های ارتوپدی بر مبنای کتاب CPT آغاز کرده ایم.

نوربخش در پاسخ به اینکه با توجه به قرارگرفتن در فصل بودجه و افزایش هزینه‌ها برای سال آینده چه تعرفه ای را مناسب می دانید، گفت: قطعا با توجه به افزایش هزینه‌ها، رشد تعرفه بیش از 30 درصدی را پیشنهاد می‌کنیم. البته سازمان نظام پزشکی برای سال جاری نیز افزایش تعرفه 30 درصدی را پیشنهاد کرده بود که محقق نشد.

رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران در پایان از امضای تفاهمنامه با یک بانک خصوصی و در نظر گرفتن تسهیلاتی از جمله دریافت وام تجهیزات و مطب برای اعضای انجمن خبر داد.