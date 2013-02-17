به گزارش خبرنگار مهر، دو و ميداني كاران حاضر در این دوره از مسابقات جام فجر در ردههای سنی مختلف، رقابتهای خود را در پیست تارتان دو و میدانی مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) قم برگزار کردند در حالي كه مسابقات در شش رشته به انجام رسيد.
بر اساس برنامه ريزي هیئت دو و میدانی استان قم، رقابتهای جام فجر مردان دو و میدانیکار قم در مواد 200 متر، 400 متر با مانع، 800 متر، 60 متر با مانع، پرش با نيزه و پرتاب وزنه برگزار شد و در آن نفرات مدعی برای کسب عناوین برتر، رقابتی جذاب و دیدنی را برگزار کردند.
برترینهای مواد مختلف این دوره از مسابقات دو و میدانی جام فجر مردان قم در حالي معرفي شدند كه در رقابتهای ماده 60 متر با مانع حميدرضا حلاجيان با بهترین زمان زودتر از سایر رقبای خود به خط پایان رسید و موفق به کسب عنوان قهرمانی این ماده شد.
این در حالی است که در رقابتهای ماده 200 متر این دوره از مسابقات جام فجر دو و میدانی مردان استان قم، مصطفي خلجي دیگر دو و میدانیکار موفق بود که توانست در جدال با دیگر شرکتکنندگان مقام قهرمانی را از آن خود کند و در بين مدال آوران قرار بگيرد.
رقابتهای ماده 400 متر با مانع پیکارهای جام فجر دو و میدانی قم نیز بین مدعیان نزدیک و جذاب بود و در نهایت این محمد سببكار بود که توانست زودتر از سایرین به خط پایان رسیده و مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد، در حالي كه در اين رشته چهرههاي مدعي زيادي حضور داشتند.
در مسابقات ماده 800 متر این دوره از پیکارها، احمد ابراهيمي دو و میدانیکار موفق بود که بهترین عملکرد را از خود نشان داد و توانست مقام قهرمانی این رده سنی را به دست بیاورد، در حالی که در رشته پرش با نيزه نيز رقابتهاي جذابي بين مدعيان برگزار شد.
در رشته پرش با نيزه عليرضا نوروزي كه در مسابقات ردههاي سني قهرماني دو و ميداني كشور موفق به كسب عناوين و مقامهاي ارزشمندي شده است، بالاتر از ساير رقباي خود در جايگاه نخست قرار گرفت و بدين ترتيب قهرمان جام فجر شد.
در ماده پرتاب وزنه مسابقات دووميداني جام فجر به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب در قم حامد خزايي بهترین دو و میدانیکار بود که بالاتر از دیگر رقبا موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و بدين ترتيب پرونده رقابتهاي دووميداني جام فجر مردان قم نيز بسته شد و برترينها توسط هيئت دو و ميداني قم تجليل شدند.
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