مددجویان بهزیستی نیازمند حمایت بیشتری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از مددجویان بهزیستی در بندرگز گفت: شاخص‎ترین مشخصه نظام جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به امورات مردم بی‎بضاعت و توجه به قشر آسیب‎پذیر جامعه است که بخش عظیمی از این جمعیت که نیاز به توجه و رسیدگی بیشتر دارند را در جامعه هدف بهزیستی می‎توان پیدا کرد.

وی ادامه داد: زنان بی‎سرپرست، کودکان بدسرپرست، معلولان، آسیب‎دیدگان اجتماعی و افرادی که در معرض خطرهای اجتماعی از جمله اعتیاد قرار دارند، افراد مسن و کهنسال و بسیاری از گروه‎های دیگر که زیرچتر حمایتی بهزیستی قرار دارند، نیازمند توجه و رسیدگی هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این مسئولیت به ما واگذار شده، باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا جوابگوی نیازهای منطقی آنان باشیم.

مدیرکل بهزیستی گلستان خطاب به کارکنان بهزیستی اظهار داشت: لازمه رسیدن به هر موفقیتی تلاش و پشتکار است و برای رسیدن به اهداف عالی سازمان همکاران باید از هیچ تلاشی فرو گذاری نکنند.

رحمانی افزود: باید امور و وظایف محوله را به نحو احسن انجام داد و رضایت ارباب رجوع را فراهم ساخت.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.