روحانیون در ارتقای سطح فرهنگ جامعه برای استفاده از تولیدات داخلی نقش مؤثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ رامزی قبل از ظهر یکشنبه در اولین همایش سراسری ائمه جماعات سازمان ملی استاندارد ایران که با حضور ائمه جماعات کل کشور و برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، بر حضور روحانیون در روند توسعه استاندارد تاکید کرد و اظهار داشت: روحانیون به عنوان مشاوران فرهنگی مدیران کل می توانند حکم دریافت کنند تا از وجود آنها بهره مند شویم.

وی افزود: نقش علما و روحانیت در ارتقای سطح فرهنگی جامعه و دعوت مردم جهت استفاده از تولیدات داخلی برای تولید کالای با کیفیت اهمیت بسزایی دارد.

معاون توسعه مدیریت و امور پیشتیبانی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در اجرای سیاست و تدابیر سازمان در بین شورا در عرصه فرهنگ درون سازمانی و اجتماعی نقش بسزایی را برای روحانیت تبیین کنیم.

استاندارد یعنی عقلایی و قوام بخشیدن به امور است

مشاور فرهنگی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ادامه جلسه گفت: استاندارد سازی به معنای عقلایی کردن و قوام بخشیدن به امور است.

حجت الاسلام میلانی نژاد تصریح کرد: ائمه جماعات استان های تبریز، خوزستان، کردستان، کرمان، مازندران، اردبیل، گیلان، زنجان، قم، اصفهان، همدان، بوشهر، لرستان، خراسان رضوی و یزد در این همایش حضور داشتند.

اولین همایش سراسری ائمه جماعات سازمان ملی استاندارد ایران با حضور ائمه جماعات کل کشور و برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران قبل از ظهر یکشنبه در این سازمان واقع در کرج برگزار شد.

در پایان همایش ائمه جماعات استان های مختلف دغدغه و مشکلات خود را بیان کردند.