بومی سازی و استقرار الگوهای کمیته امداد در اتحادیه کومور

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد محمدی فرد در دیدار با سیتی کاسم،مشاور رئیس جمهور و وزیر امور زنان اتحادیه کومور و هیئت همراه و سفیر کومور با بیان اینکه ادبیات همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و اتحادیه کومور اکنون وارد مرحله جدیدی شده است،گفت:اراده جدی در مسئولان و مقامات ارشد اتحادیه کومور مشاهده شده است تا الگوهای این نهاد در اتحادیه کومور را مستقر و بومی سازی کنند که ایجاد خانه اشتغال،مجموعه ای در جهت توانمندسازی و خودکفایی خانواده ها و کمیته ای ملی جهت ساخت مسکن برای دختران یتیم از جمله این نمونه ها است که با استفاده از تجربیات کمیته امداد امام(ره) و اتکا به ظرفیت خیران محلی می تواند بیش از این فعال شود و استقرار الگوهای امداد در شکل کوموری آن می شود.

وی از اعلام آمادگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در جهت ارائه الگوهای این نهاد و سرعت بخشیدن به این جریان خبر داد و گفت: اقداماتی که در اتحادیه کومور در ارتباط با نیازمندان صورت می گیرد،نشان از آن دارد که اکنون با دوستان کوموری به فهم مشترکی در کار رسیده ایم و با تلاشهای رئیس جمهور اتحادیه کومور سهم ظرفیتهای اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است.

معاون هماهنگی امور بین الملل کمیته امداد امام خمینی(ره) خاطر نشان کرد:چنانچه اراده دولت،تجربیات کمیته امداد و ظرفیتهای مردمی و ظرفیتهای بین المللی در کنار یکدیگر قرار گیرند،باعث ارائه خدمات موثرتری می شود؛چرا که شکل گیری این اضلاع چهارگانه به عنوان پشتوانه محکمی برای رفع مشکلات نیازمندان کوموری است و از آنجایی که این مجموعه کوموری است،می تواند به صورت واقعی تر و میدانی تر مطابق نیاز محرومان آن کشور اقدامات لازم را انجام دهد.

محمدی فرد ادامه داد:مسکن،توانمندسازی،بهداشت ،تامین جهیزیه و ... نیز می تواند در دستور کار این مجموعه محلی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر اقدام خیر و مفید اجتماعی ممکن است در معرض بدخواهی دیگران قرار گیرد،اظهار کرد:این امر بستگی به نیت و نگرش افراد دارد،افرادی که تمام مسائل را سیاسی و با دیدگاه منافع اقتصادی نگاه می کنند،درک درستی از خدمات خالص انسانی ندارند و این امر نقص در نوع نگرش آنان است و ابراز نظرات غیر صحیح آنان نیز منفی به کار انسانی ما در خدمت رسانی نخواهد داشت.

پیشنهاد برگزاری همایش منطقه ای درجهت ارائه تجربیات و الگوهای توانمندسازی محرومان

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) در تبیین پیام نجات بخش توحید برای بشریت با مزاحمتهای زیادی مواجه شدند،افزود:تجربه نشان داده است که چنانچه کار برای خدا و خدمت بی شائبه به خلق باشد،ماندگار خواهد شد و افرادی که مخالف این کار هستند،منزوی خواهند شد.

محمدی فرد در ادامه با پیشنهاد برگزاری همایش منطقه ای درجهت ارائه تجربیات و الگوهای توانمندسازی محرومان توسط طرف کوموری اظهار کرد:کمیته امداد نیز می تواند در این زمینه به ارائه تجربیات بپردازد .

وی تصریح کرد:در ارتباطات انسانی برکاتی است که روابط سیاسی را تلطیف و ارتباطات منطقه ای و پیوندها را تقویت می کند.

توسعه تعاملات میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و اتحادیه کومور

سیتی کاسم،مشاور رئیس جمهور و وزیر امور زنان اتحادیه کومور نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم نامه های میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و اتحادیه کومور گفت:کمیته امداد یک تشکل غیر دولتی و غیر سیاسی است، اما برخی تلاش می کنند تا به فعالیتهای این نهاد رنگ سیاسی دهند؛اما مردم و دولت کومور موضع مثبت خود را مشخص کرده اند.

وی بر توسعه تعاملات و فعالیتها میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و اتحادیه کومور تاکید کرد و افزود:بهره مندی از تجربیات کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه حرفه آموزی و مباحث آموزشی برای جوانان کوموری نیاز است.

وی با اشاره به افتتاح همزمان مجموعه ملی مسکن برای دختران یتیم و نیازمندان و صندوق حمایت از جوانان کوموری،اظهار کرد:امید است با همکاریهای دوجانبه کمیته امداد امام خمینی(ره) و اتحادیه کومور هرچه سریعتر پروژه های مطرح شده در تفاهم نامه به مرحله عمل برسد و فرآیند آنها تکمیل شود.

مشاور رئیس جمهور و وزیر امور زنان اتحادیه کومور از ایجاد پروژه هایی جهت تامین مسائل بهداشتی و کمک به بانوان نیازمند شغل خبر داد.

وی گفت: امید است الگوهای کمیته امداد امام خمینی(ره) به صورت مستقل در اتحادیه کومور به شکل بومی و محلی مدیریت شود

