حسن فتحی که قرار بود نمایش "قصه عشق ننه‌سرما و عمو نوروز" نوشته نغمه ثمینی را از اسفندماه 90 و در ایام نوروز 91 در تالار وحدت به صحنه ببرد درباره وضعیت تولید و اجرای این نمایش برای نوروز 92 به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که حسین پارسایی در بنیاد فرهنگی رودکی حضور داشت قرار بود این نمایش تولید و اجرا شود. بعد از جابجایی در مدیریت بنیاد یک سال پیش مدیرعامل جدید جلسه‌ای با من و نغمه ثمینی گذاشت و گفتگویی را برای تولید و اجرای نمایش مدنظر داشتیم.



این کارگردان تئاتر که قصد داشت با اجرای "قصه عشق ننه‌سرما..." بعد از حدود دو دهه دوری از تئاتر به این عرصه بازگردد، تأکید کرد: بیش از یک سال است که مدیران و مسئولان بنیاد رودکی که طرف قرارداد ما برای تولید و اجرای این نمایش بودند، با من تماس نگرفته‌اند و باید از آن‌ها پرسید که این نمایش اجرا می‌شود یا نه؟







فتحی درباره احتمال رایزنی با اداره‌کل هنرهای نمایشی یا تماشاخانه ایرانشهر برای اجرای نمایش مدنظر گفت: قطعا به دنبال این هستم که از طریق تماشاخانه ایرانشهر نمایش خود را به صحنه ببرم.



حسن فتحی که سال‌ها از عرصه کارگردانی تئاتر دور بود نمایش "در خیابان‌های سرد شهر" را سال 72 در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. وی در عرصه سینما و تلویزیون نیز تولید فیلم‌های "کیفر"، "پستچی سه بار در می‌زند"، "ازدواج به سبک ایرانی" و مجموعه‌های تلویزیونی "زمانه"، "میوه ممنوعه"، "در مسیر زاینده رود"، "اشک‌ها و لبخندها"، "پهلوانان نمی‌میرند" و "شب دهم" را در کارنامه کاری خود دارد.