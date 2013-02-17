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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

طاهری عنوان کرد:

كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي درادارات کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي درادارات کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

ياسوج – خبرگزاري مهر: مديركل آموزش وپرورش کهگيلويه و بويراحمد گفت: در تمامي ادارات استان كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرويز طاهري ظهر يکشنبه در نشست کميته تحکيم خانواده افزود: اين كارگاهها درموضوعات ارتباط باهمسر، ارتباط با فرزندان، تعامل اجتماعي و دربرنامه زمانبندي شده در همه ادارات برگزار مي شود.

وي بيان داشت: آسيبهاي تهديد كننده خانواده و اجتماع بايد شناسايي و راهكارهاي اجرائي مناسب نيز از طرف نهادها به اين كميته ارائه شود.

طاهري اظهار داشت: فرزندان آئينه تمام نماي خانواده هستند وآسيبهاي اجتماعي، جامعه خانواده وبه ويژه فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهد.

رئيس كميته تحكيم خانواده استان تصريح کرد: اگر دستگاههاي متولي فرهنگ درجامعه وظيفه خود را به خوبي شناخته وبه درستي انجام دهند، بخش وسيعي از اين مشكلات حل مي شود.

طاهري افزود: با مشاركت وهمكاري دستگاههاي اجرائي امكان اجراي برنامه هاي مشترك به صورت ويژه وجود دارد.

وي با بيان اينکه خانواده اصل واساس اجتماع را تشکيل مي دهد، عنوان کرد: با داشتن خانواده هاي سالم، پويا و بانشاط و به دور از مشکلات و معضلات، جامعه اي سالم و پويا خواهيم داشت.

 

کد مطلب 1817243

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