88 طرح مرتع داری در نهاوند در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، علی ده پهلوان در جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی که در محل این اداره برگزار شد، گفت: از این تعداد طرح 73 فقره آن به بهره برداران واگذار شده و امسال نیز دو طرح دیگر در هفته منابع طبیعی واگذار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان مناطق جنگلی نهاوند به 22 هزار و 154 هکتار رسیده که بیشترین آنها در منطقه سراب فارسیان با 15هزار و یک هکتار است.

علی ده پهلوان با تاکید بر اینکه نقش منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست و پوشش گیاهی اثر مستقیمی در افزایش بارندگی دارد، گفت: هر هکتار جنگل بین 1500 تا دو هزار متر مکعب آب را به داخل سفره های زیر زمینی تزریق می کند و علاوه بر آن بین 25 تا 50 درصد اثرات مخرب طوفان را کنترل می کند.

شترین مرتع و جنگل استان همدان در نهاوند واقع است

وی به وضعیت پوشش گیاهی شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: شهرستان نهاوند به علت وجود عوامل جغرافیایی از پوشش گیاهی خوبی برخوردار و بیشترین مرتع و جنگل استان همدان در این شهرستان واقع است.

ده پهلوان افزود: میزان مراتع موجود شهرستان نهاند 93 هزار و 581 هکتار است که شش هزار و 367 هکتار آن از نوع درجه یک، 46 هزار و 99 هکتار آن از نوع درجه دو و 41 هزار و 115 هکتار آن از نوع درجه سه است.

وی گفت: میزان تولید علوفه این میزان مرتع شش هزار و 845 تن و ظرفیت مجاز مراتع این شهرستان نیز 75 هزار و 846 هکتار است.

وی به ذکر وضعیت پوشش جنگلی شهرستان نهاوند پرداخت و افزود: میزان مناطق جنگلی نهاوند 22 هزار 154 هکتار را شامل می شود که 15 هزار و یک هکتار آن در منطقه فارسبان، سه هزار و 273 هکتار آن در ملوسان و سه هزار و 880 هکتار آن در منطقه گاماسیاب است.

685 هکتار جنگل دست کاشت در نهاوند وجود دارد

وی همچنین گفت: میزان جنگل دست کاشت شهرستان 685 هکتار است که 295 هکتار آن در گاماسیاب، 310 هکتار در گیان، 40 هکتار در فارسبان و 40 هکتار نیز در حاشیه راهها قرار دارد .

وی به طرح صیانت از جنگلهای زاگرس اشاره کرد و گفت: در شهرستان نهاوند هفت هزار و 500 هکتار جنگل در راستای طرح صیانت از جنگلهای زاگرس وجود دارد که در سامانه های کمالوند، دولت آباد، وزمستان، محمود وند و سیاهدره قرار دارند.

ده پهلوان به برنامه های هفته منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: امسال در هفته منابع طبیعی 75 هزار اصله نهال بین مردم و ادارات و مدارس نهاوند توزیع می شود.

وی افزود: به منظور نهادینه سازی فرهنگ درختکاری و بیان فواید جنگل وپوشش گیاهی برای دانش آموزان در هفته منابع طبیعی کارشناسان این اداره در مدارس حضور می یابند و برای دانش آموزان سخنرانی می کنند.