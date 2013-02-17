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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

ده پهلوان:

88 طرح مرتع داری در نهاوند در دست اجراست

88 طرح مرتع داری در نهاوند در دست اجراست

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نهاوند گفت: 88 فقره طرح مرتع داری در شهرستان نهاوند در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ده پهلوان در جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی که در محل این اداره برگزار شد، گفت: از این تعداد طرح 73 فقره آن به بهره برداران واگذار شده و امسال نیز دو طرح دیگر در هفته منابع طبیعی واگذار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان مناطق جنگلی نهاوند به 22 هزار و 154 هکتار رسیده که بیشترین آنها در منطقه سراب فارسیان با 15هزار و یک هکتار است.

علی ده پهلوان با تاکید بر اینکه نقش منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست و پوشش گیاهی اثر مستقیمی در افزایش بارندگی دارد، گفت: هر هکتار جنگل بین 1500 تا دو هزار متر مکعب آب را به داخل سفره های زیر زمینی تزریق می کند و علاوه بر آن بین 25 تا 50 درصد اثرات مخرب طوفان را کنترل می کند.

شترین مرتع و جنگل استان همدان در نهاوند واقع است

وی به وضعیت پوشش گیاهی شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: شهرستان نهاوند به علت وجود عوامل جغرافیایی از پوشش گیاهی خوبی برخوردار و بیشترین مرتع و جنگل استان همدان در این شهرستان واقع است.

ده پهلوان افزود: میزان مراتع موجود شهرستان نهاند 93 هزار و 581 هکتار است که شش هزار و 367 هکتار آن از نوع درجه یک، 46 هزار و 99 هکتار آن از نوع درجه دو و 41 هزار و 115 هکتار آن از نوع درجه سه است.

وی گفت: میزان تولید علوفه این میزان مرتع شش هزار و 845 تن و ظرفیت مجاز مراتع این شهرستان نیز 75 هزار و 846 هکتار است.

وی به ذکر وضعیت پوشش جنگلی شهرستان نهاوند پرداخت و افزود: میزان مناطق جنگلی نهاوند 22 هزار 154 هکتار را شامل می شود که 15 هزار و یک هکتار آن در منطقه فارسبان، سه هزار و 273 هکتار آن در ملوسان و سه هزار و 880 هکتار آن در منطقه گاماسیاب است.

685 هکتار جنگل دست کاشت در نهاوند وجود دارد

وی همچنین گفت: میزان جنگل دست کاشت شهرستان 685 هکتار است که 295 هکتار آن در گاماسیاب، 310 هکتار در گیان، 40 هکتار در فارسبان و 40 هکتار نیز در حاشیه راهها قرار دارد .

وی به طرح صیانت از جنگلهای زاگرس اشاره کرد و گفت: در شهرستان نهاوند هفت هزار و 500 هکتار جنگل در راستای طرح صیانت از جنگلهای زاگرس وجود دارد که در سامانه های کمالوند، دولت آباد، وزمستان، محمود وند و سیاهدره قرار دارند.

ده پهلوان به برنامه های هفته منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: امسال در هفته منابع طبیعی 75 هزار اصله نهال بین مردم و ادارات و مدارس نهاوند توزیع می شود.

وی افزود: به منظور نهادینه سازی فرهنگ درختکاری و بیان فواید جنگل وپوشش گیاهی برای دانش آموزان در هفته منابع طبیعی کارشناسان این اداره در مدارس حضور می یابند و برای دانش آموزان سخنرانی می کنند.

کد مطلب 1817245

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