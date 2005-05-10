موسيقي آييني - مذهبي و ملي ما در انزوا قرار گرفته است

به گزارش گروه لفرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، احمد محسن پور موزيسين و نوازنده كمانچه با بيان اين مطلب گفت : اين جشنواره ها بايد به ؟كيفيت خوب برگزار و تداوم بيشتري پيدا كنند چرا كه ميتوان ازاين جشنواره ها نتايج ارزنده اي را دريافت كرد .

وي درادامه اظهار كرد : موسيقي آييني مناطق وملي ما درانزوا است وتمام بخشهاي آن زيرسلطه موسيقي امروزي و غربي قرارگرفته است كه متاسفانه مراكز هنري ، دانشگاهها ، راديووتلويزيون نيز موسيقي غربي را به موسيقي ملي خودمان ترجيح مي دهند وبه اين مقوله بيشتردامن مي زنند . به اين خاطر موسيقي غربي براي جوانها كه اكثريت جمعيت اين جامعه را تشكيل مي دهند ازاهميت بالاتري برخوردار شده است .

محسن پور درادامه گفت وگو با ستاد خبري پانزدهمين جشنواره ذكر وذاكرين، با بيان اينكه برگزاري اين جشنواره ها به تنهايي نمي تواند مشكلي را حل كند خاطرنشان كرد : مشكل اصلي موسيقي ما يكي نبودن نگاه دانشگاهها ، راديو و تلويزيون ، .. است چرا كه موسيقي ، پژوهش ، آموزش صحيح وبودجه وحمايت مي خواهد تا بتوانند به اندازه كافي رشد كند .

اين نوازند ه كمانچه درخاتمه خاطرنشان كرد: مسئولين فرهنگي وهنري بايد با همفكري و مشورت موزيسين ها ، هنرمندان ، متفكرين و اساتيد اين حوزه راهكارها واقدامات لازم را در جهت رشد وشكوفايي موسيقي معنوي و آييني اتخاذ نمايند .