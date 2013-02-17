ثبت نام در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها در سیستان و بلوچستان تمدید شد

اسفندیار زید آبادی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مهلت آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها که تا پایان روز 28 بهمن ماه سال جاری اعلام شده بود به مدت سه روز دیگر تمدید شد.

زید آبادی با بیان اینکه از سهمیه استخدام سال 91 نهاد کتابخانه های کشور تعداد 19 نفر به این استان اختصاص یافته است افزود: با اعلام نتایج و احراز صلاحیت پذیرفته شدگان تعداد دو کتابدار در شهرستان زاهدان و سایر افراد در کتابخانه های سطح استان مشغول به فعالیت خواهند شد.

وی گفت: متقاضیان و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های کتابداری، الهیات، ادبیات و تاریخ می توانند با مراجعه به پست الکترونیکی این نهاد نسبت به ثبت نام تا مهلت تعیین شده اقدام کنند.

زید آبادی همچنین موارد درسی در این آزمون را شامل ادبیات، معارف، مدیریت، تاریخ، استعدادسنجی، اطلاعات عمومی، روان شناسی، کتابداری و کتاب شناسی عنوان کرد.

